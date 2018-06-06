Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Selçuk İnan ile masaya oturdu

Mustafa Cengiz ve ekibi , UEFA ile yapılacak yeni anlaşma doğrultusunda takımın toplam maaş bütçesini 60 milyon Euro’nun altına düşürmeye hazırlanıyor. Geride bıraktığımız sezon 2.9 milyon Euro garanti maaşa oynayan ve sözleşmesinin son senesinde yani gelecek yıl 2 milyon 950 bin Euro kazanacak olan kaptandan, bu miktarın 1.5 milyon Euro’ya düşürmesi talep edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, UEFA ile yapılacak yeni anlaşma doğrultusunda takımın toplam maaş bütçesini 60 milyon Euro’nun altına düşürmeye hazırlanıyor. Mevcut kadrodaki bazı isimlerden yıllık ücretlerinde indirime gidilmesini isteyecek olan yönetim, ilk olarak Selçuk İnan’la görüştü.

Geride bıraktığımız sezon 2.9 milyon Euro garanti maaşa oynayan ve sözleşmesinin son senesinde yani gelecek yıl 2 milyon 950 bin Euro kazanacak olan kaptandan, bu miktarın 1.5 milyon Euro’ya düşürmesi talep edildi. Selçuk bu teklifi kabul ederse, 33 yaşındaki futbolcuyla 2 senelik yeni kontrat imzalanacak. 7 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı terleten ve 4 lig şampiyonluğu yaşayan Selçuk İnan’ın futbolu Galatasaray’da bırakmak istediği biliniyor. Kaptan, önümüzdeki günlerde yönetimin bu teklifine geri dönüş yapacak.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA