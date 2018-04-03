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Galatasaray Selçuk İnan'la sözleşme uzatıyor

Trabzonspor maçında oynadığı futbolla Fatih Terim'in alkışını alan Selçuk İnan'la sözleşme uzatılacak.

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Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşandı ve yıldız futbolcu sözleşmesini uzattı. Maç başı ücretiyle 4 milyon Euro'yu bulan sözleşmesi taraftarın tepkisini çeken Selçuk İnan, kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak için fedakarlık yapmayı kabul etti. Kaptanın garanti ücretinde 1 milyon 200 bin Euro indirime gidilecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra Selçuk İnan'a övgüler yağdırmış ve "Gelmeseydik Selçuk gider miydi? Büyük ihtimalle. Selçuk yeni yeni şeyler yapıyor. Defansın arasına ve arkasına koşular yapıyor. Selçuk'tan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Oynar ya da oynamaz, kadronun içinde olacaktır" demişti.

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