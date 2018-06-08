Galatasaray Serkan Kırıntılı ile her konuda anlaştı

Galatasaray, Fernando Muslera’nın arkasında bekleyecek ikinci kaleci için Serkan Kırıntılı’da karar kılarken, milli file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Atiker Konyaspor ile bir sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kalecinin, kulübündeki başkanlık seçimini beklediği ifade edildi. Alacaklarına karşılık bonservisini kulübünden isteyen Serkan ile Galatasaray 2 senelik bir anlaşma yapmayı planlıyor.

Cim-Bom’da Carrasso ve Eray’ın sözleşmelerinin sona ermesinden sonra 2 ve 3. kaleci pozisyonu için bir tecrübeli, bir de genç kaleci alınması kararı alınmıştı.