Galatasaray, Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole'ün, Bruma gibi patlama yapmasını bekliyor

Igor Tudor’un gelişimi adına kiralanmasını istediği ve bu nedenle La Liga ekiplerinden Sevilla’ya gönderilen Lionel Carole’ün performansı teknik heyet tarafından mercek altına alındı. Sevilla forması ile La Liga’da 2 maçta 180 dakika forma giyen Carole için Tudor, “Gelişime açık ve yetenekli bir futbolcu. Sevilla ve La Liga onun için çok doğru bir adresti. Bu operasyondan hem Galatasaray’ın hem de Carole’ün karlı çıkacağına inanıyorum. Carole, Sevilla’da tecrübe kazanınca çok daha iyi noktaya ulaşacak” dedi.

SOLA MASRAF YAPILMAYACAK

Galatasaray Yönetimi, iki yıl önce Real Sociedad’a kiralanan, burada bir sezon geçirdikten sonra döndüğü Galatasaray’a üst düzey katkı sağlayan ve 12.5 milyon Euro karşılığında RB Leipzig’e transfer olan Bruma gibi Carole’ün de La Liga tecrübesi sonrası fark yaratacağına inanıyor. Carole’ün çıkış yapacağına inanan sarı kırmızılılar sol bek takviyesi içinde yüksek bir yatırımdan kaçınma kararı aldı. Bu nedenle ki kulüp, eğer Asamoah devre arasında gelmezse yüksek bedelli bir alternatife yönelmeyecek.

ASAMOAH BEKLENİYOR

Asamoah’ı, ara transfer döneminde almak adına Juventus’a 1,5-2 milyon Euro arası teklif yapacak olan Galatasaray, İtalyan kulübünü ikna edemezse mevcut sol bek oyuncuları ile yoluna devam edecek. Bunun nedeni ise Lionel Carole…Fransız sol bekin Türkiye’ye daha güçlü dönme ihtimali nedeniyle Asamoah transferi gerçekleşmezse ocakta hamle yapılmayacak. O bölge Carole için rezerve edilecek. Tudor da “Carole, kendini geliştirip, güçlenip çok iyi durumda Galatasaray’a dönebilir” diyerek inancını ortaya koyuyor.

Hürriyet