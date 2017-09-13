Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjen Robben'e 1+1 yıllık imza attırmak için kolları sıvadı
Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcuyu, 2018-2019 sezonunda yapmak için harekete geçti.
Transferin şampiyonu G.Saray, şimdiden geleceğin planlarını yapmaya başladı. Kurduğu kadro ile taraftarı heyecanlandıran sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da büyük ses getirecek bir hamlenin peşinde. Yönetimin, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Arjen Robben'i, 1+1 yıllık sözleşme ile G.Saraylı yapmak için düğmeye bastığı öğrenildi.
KASA DA DOLACAK
Ocak ayında yıldız isimle masaya oturmayı hedefleyen G.Saray yönetiminin cazip bir teklif hazırladığı ve işi ilk görüşmede bitirmeyi hedeflediği gelen haberler arasında. Yönetim, Robben transferiyle 2018-19 sezonu öncesinde yüksek rakamlarda forma satışı yaparak hem kasayı hem tribünleri doldurmayı planlıyor. Hollandalı bu sezon Bundesliga'da 3 maçta 125 dakika oynadı.
İŞTE MUHTEŞEM KARİYERİ
Bayern Münih 260 131 88
Chelsea 104 18 24
PSV Eindhoven 70 21 17
(Skor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.