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Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjen Robben'e 1+1 yıllık imza attırmak için kolları sıvadı

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcuyu, 2018-2019 sezonunda yapmak için harekete geçti.

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Transferin şampiyonu G.Saray, şimdiden geleceğin planlarını yapmaya başladı. Kurduğu kadro ile taraftarı heyecanlandıran sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da büyük ses getirecek bir hamlenin peşinde. Yönetimin, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Arjen Robben'i, 1+1 yıllık sözleşme ile G.Saraylı yapmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

KASA DA DOLACAK

Ocak ayında yıldız isimle masaya oturmayı hedefleyen G.Saray yönetiminin cazip bir teklif hazırladığı ve işi ilk görüşmede bitirmeyi hedeflediği gelen haberler arasında. Yönetim, Robben transferiyle 2018-19 sezonu öncesinde yüksek rakamlarda forma satışı yaparak hem kasayı hem tribünleri doldurmayı planlıyor. Hollandalı bu sezon Bundesliga'da 3 maçta 125 dakika oynadı.

İŞTE MUHTEŞEM KARİYERİ

Bayern Münih 260 131 88

Chelsea 104 18 24

PSV Eindhoven 70 21 17

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