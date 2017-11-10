Galatasaray sezon sonunda 8 futbolcuya güle güle diyecek
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, şu anda kadrosunda bulunan ve bazılarının da kadro dışı olduğu toplam 8 futbolcuyu göndermenin planlarını yapıyor.
İşte yolcu listesi...
Hakan Balta: Kadro dışı durumunda. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor.
Ryan Donk: Kadro dışı olmasa da süre alamıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yasin Öztekin: Forma şansı bulamıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Nigel de Jong: Kadro dışı durumunda. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Umut Gündoğan: 27 yaşındaki futbolcu Galatasaray U21 Takımı ile maçlara çıkıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Endoğan Adili: 23 yaşındaki futbolcu U21 Takımı ile maçlara çıkıyor. Sözleşmesi 2019'da bitiyor.
Eray İşçan: 26 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Koray Günter: 23 yaşındaki savunmacı kadroya girmekte zorlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
(CNN Türk)
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