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Galatasaray sezon sonunda 8 futbolcuya güle güle diyecek

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray, şu anda kadrosunda bulunan ve bazılarının da kadro dışı olduğu toplam 8 futbolcuyu göndermenin planlarını yapıyor.

İşte yolcu listesi...

Hakan Balta: Kadro dışı durumunda. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. 

Ryan Donk: Kadro dışı olmasa da süre alamıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yasin Öztekin: Forma şansı bulamıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Nigel de Jong: Kadro dışı durumunda. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Umut Gündoğan: 27 yaşındaki futbolcu Galatasaray U21 Takımı ile maçlara çıkıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Endoğan Adili: 23 yaşındaki futbolcu U21 Takımı ile maçlara çıkıyor. Sözleşmesi 2019'da bitiyor.

Eray İşçan: 26 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Koray Günter: 23 yaşındaki savunmacı kadroya girmekte zorlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

(CNN Türk)

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