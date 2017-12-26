Galatasaray şimdi de Denys Garmash'ın peşine düştü
Fatih Terim'in gelişiyle gözünü transfere çeviren Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı.
Belhanda'nın performansından memnun kalmayan Terim oyuncuyu ikinci yarıda kenara alırken dün Ukrayna basınında dikkat çeken bir iddia yayınlandı.
Dinamo Kiev ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denys Garmash'ın, Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edildi.
FENERBAHÇE'DE TAKİPTE
27 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu, Fenerbahçe'nin de izlediği ve Ocak ayında Ukraynalı futbolcunun transferi için harekete geçecekleri iddia edildi.
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