Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray şimdi de Denys Garmash'ın peşine düştü

Fatih Terim'in gelişiyle gözünü transfere çeviren Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belhanda'nın performansından memnun kalmayan Terim oyuncuyu ikinci yarıda kenara alırken dün Ukrayna basınında dikkat çeken bir iddia yayınlandı.

Dinamo Kiev ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denys Garmash'ın, Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE TAKİPTE

27 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu, Fenerbahçe'nin de izlediği ve Ocak ayında Ukraynalı futbolcunun transferi için harekete geçecekleri iddia edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA