Galatasaray, Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yapmayacak

Transfer döneminin başından sonuna kadar pek çok kulüple görüşmesine rağmen kimseyle anlaşmayan Sinan Gümüş, yönetimi bıktırdı.

Kulüp, gurbetçi futbolcuyla yeni sözleşme imzalamama kararı aldı. 2019’a kadar mukavelesi bulunan 23 yaşındaki hücum oyuncusunun ücretine de zam yapılmayacak.

Feghouli iyileştikten sonra Sinan’ın forma şansı iyice azalırken, Tudor da gurbetçi ismi fazla düşünmüyor. (Fanatik)