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Galatasaray, Sinan Gümüş'ü Schalke'ye gönderiyor

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş, 6 milyon euro karşılığında Schalke'ye gönderilecek.

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Yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde değiştiren ve bu hamleden olumlu sonuç alan Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Hem de inanılmaz rakama.

Sinan Gümüş'ün son talibi Schalke oldu.. Alman kulübünün Sarı-Kırmızılılar'a oyuncu için 5.5 milyon euro önerdiği iddia edildi. Gurbetçi futbolcu için daha önce Benfica 3.5, Hamburg da 6 milyon euro teklif edilmişti. 

Mali açıdan kaynak yaratmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yıldızı milli arada satacak.Sinan'ın yeniden Almanya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Güneş)

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