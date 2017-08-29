Galatasaray, Sinan Gümüş'ü Schalke'ye gönderiyor
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş, 6 milyon euro karşılığında Schalke'ye gönderilecek.
Yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde değiştiren ve bu hamleden olumlu sonuç alan Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Hem de inanılmaz rakama.
Sinan Gümüş'ün son talibi Schalke oldu.. Alman kulübünün Sarı-Kırmızılılar'a oyuncu için 5.5 milyon euro önerdiği iddia edildi. Gurbetçi futbolcu için daha önce Benfica 3.5, Hamburg da 6 milyon euro teklif edilmişti.
Mali açıdan kaynak yaratmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yıldızı milli arada satacak.Sinan'ın yeniden Almanya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
(Güneş)
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