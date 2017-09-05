Galatasaray sol bek transferi için Chelsea'den Baba Rahman ve Kenedy ikilisinden birisini kadrosuna katacak

Carole’ü Sevilla’ya kiralayan Galatasaray, sol bekte sadece Linnes’e kaldı... Yönetim bu bölgeye mutlaka bir takviye daha gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör İgor Tudor, olası bir ceza veya sakatlık durumunda savunmanın solunda sıkıntı yaşayacaklarını yönetime iletti. Buraya kiralık olarak transfer yapılacak. Fakat süre oldukça kısıtlı. 8 Eylül’de Türkiye’de transfer tahtası kapanıyor. Yönetimin hedefi cuma gününe kadar bir solbeki takıma kazandırmak.

Gündemdeki isimler Chelsea’den... Radarda Baba Rahman ve Kenedy var. Her iki oyuncu da Chelsea’de forma şansı bulamıyor. Cim Bom’un önceliği geçen sezon Schalke 04’te kiralık oynayan 23 yaşındaki Baba Rahman. Eğer bu isime onay verilmezse Kenedy için girişimler yapılacak.

Menacerlerle toplantı

Sportif direktör Cenk Ergün’ün Londra’ya gideceği öğrenilirken, bizzat Chelseali yöneticilerle temasa geçecek. Aynı zamanda oyuncuların menacerleriyle de bir araya gelinecek. Yaz döneminde önemli isimleri kadrosuna kazandıran Galatasaray, sol bek sıkıntısını çözmeden transferi kapatmak istemiyor.

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