Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray sola Nordin Amrabat'ı alıyor

Arda Turan transferini sonlandıramayan Galatasaray, eski oyuncusu Amrabat için girişimlere başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arda Turan transferinden sonuç alamayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündemde... Sarı-Kırmızılılar'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'ta forma giyen eski futbolcusu Nordin Amrabat'ı istediği öğrenildi. Galatasaray'ın Faslı futbolcuyu kiralamak için resmi teklif yaptığı da belirtiliyor.

GOL ATAMADI

2016'dan bu yana Watford'ta forma giyen Amrabat bu sezon ligde üç maçta 200 dakika görev yaptı. Faslı yıldız gol atamadı.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kocası ölümden dönen Ukraynalı turist gözyaşlarına boğuldu

Kocası ölümden dönen Ukraynalı turist gözyaşlarına boğuldu

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Harika bir fikirle yola çıktılar

Harika bir fikirle yola çıktılar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA