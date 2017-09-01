Galatasaray sola Nordin Amrabat'ı alıyor
Arda Turan transferini sonlandıramayan Galatasaray, eski oyuncusu Amrabat için girişimlere başladı.
Arda Turan transferinden sonuç alamayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündemde... Sarı-Kırmızılılar'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'ta forma giyen eski futbolcusu Nordin Amrabat'ı istediği öğrenildi. Galatasaray'ın Faslı futbolcuyu kiralamak için resmi teklif yaptığı da belirtiliyor.
GOL ATAMADI
2016'dan bu yana Watford'ta forma giyen Amrabat bu sezon ligde üç maçta 200 dakika görev yaptı. Faslı yıldız gol atamadı.
(Takvim)
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