GS TV canlı izle Galatasaray son dakika Fatih Terim imza töreni açıklamaları

Galatasaray son dakika Fatih Terim Galatasaray imza töreni izleme linki merak ediliyor. Futbol severlerin sık sık araştırdığı Galatasaray son dakika imza töreni ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Fatih Terim’in futbol kariyerinde Mayıs 1996'da Galatasaray'la yıllar sonra teknik direktör olarak anlaştı ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesi ile Galatasaray'ın başına resmi olarak geçti. Kadroya Rumen futbolcu Gheorghe Hagi'yi katan Galatasaray, sezona Almanya'da hazırlandı. Galatasaray'da hafta sonu oynanacak Göztepe maçı ile birlikte 4. defa Fatih Terim dönemi başlayacak. Sarı kırmızılı takımın başına geçen ve eşofmanları giyerek Florya'ya adım atan tecrübeli teknik adamın kafasında da 2 transfer olduğu öğrenildi. Fatih Terim 2 milli yıldızı istediğini açıkladı. Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın AC Milan'da gözden çıkarılan Hakan Çalhanoğlu ve Roma'da istediği kadar süre alamayan Cengiz Ünder'i kadroya katmayı düşündüğü iddia edildi. İşte sık sık araştırılan Galatasaray son dakika Fatih Terim Galatasaray imza töreni izleme linki haberimizde…

GALATASARAY FATİH TERİM’LE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Galatasaray'da dün gece Fatih Terim'in sarı kırmızılarla anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Bu sabah ekibiyle birlikte Florya'ya gelen Terim, ilk idmanına çıktı. Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da, Terim'le basın önünde sözleşme imzalayacak.

Bu basın toplantısı öncesinde ise Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Terim yıllık 2.2 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. İmparator'un Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu olarak da 500 bin Euro daha alabileceği belirtiliyor.

Galatasaray, sözleşmenin detaylarını ilerleyen saatlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan açıklayacak.

FATİH TERİM AÇIKLAMALARI

Fatih Terim özlemi sona erdi! Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor yerine 1,5 yıllık anlaşma sağlanan Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenleniyor.

Başında Godfather müziği çalındığı dikkatlerden kaçmayan törende ilk olarak söz alan Dursun Özbek şunları söyledi:

Sayın Fatih Terim'in yuvaya dönüşünü tescil eden imza törenine hepiniz hoşgeldiniz. Olayı kelimelerle anlatmak çok kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, bütün kariyerini hem sporculuk hem de çalıştırıcılık döneminde Galatasaray'la birlikte zirveye çıkmış, Galatasaray'ı zirveye çıkarmış, tabii Galatasaray'ın da Fatih hocayla Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Böyle bir imza törenine şahitlik ettiğiniz için sizin de sevindiğinizi düşünüyorum.

"EMRİNİZ OLUR, NEREDE İSTERSENİZ BULUŞALIM"

Dursun Özbek: "Kamp dönemi öncesinde hoca eksikliğimiz vardı. Birçok şey yazıldı çizildi ancak bir gerçek vardı: Galatasaray'ın son haftalarda girdiği form düşüklüğünden sonra bizi şampiyonluğa taşıyacak tek aday sevgili Fatih Terim'di. Kendisine telefon ettim ve 'Buluşalım' dedim. 'Başkanım, emriniz olur nerede isterseniz buluşalım' dedi. Kendisine ne kadar ücret almak istediğini sordum, bana 'Başkanım bu laf ağzınızdan çıkmamış olsun. Ben Galatasaray'a 1974 sezonunda imza attım, para benim önemli değil. Burası benim yuvam' dedi. 'Hocam Galatasaray'ın mali durumu önemli size o zaman yıllk 1905TL versek kabul eder misiniz?' dedim. 'Ne demek' dedi.

Fatih Terim ise ilk olarak şunları söyledi: "Herkese merhabalar. Sayın başkanımız çok güzel şekilde izah etti. İki şey konuştuk, biri ekonomiydi biri süreydi. Başkanım heyecandan herhalde süreyi unuttu. Müsade ederse sürenin önce 20 Ocak'a kadar, seçilirsiniz seçilmezsiniz, arkasında Mayıs 2018'e kadar diye aramızda konuşma geçti. Hayatım burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor ne kadar isteseniz de istemesenizde.

Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda 'Neden olmasın?' diyen benim, 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dendiğinde elimi taşın altına sokmam gerektiğini düşündüğüm için buradayım. Acele etmeliyiz ancak telaşlanmamalıyız çünkü yapacak çok işlerimiz var. Genel olarak ilkleri yapmış böyle bir camianın bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Başkan, ben, yönetim ve muhteşem Galatasaray taraftarı, Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak için buradayız. İki gün sonra çok da sevdiğim, renktaşımız olan Göztepe'yle son maçın sonucu ne olsa dahi ilk yarının flaş takımı olan bir takımla oynayacağız.

İŞTE TERİM'İN İLK SÖZLERİ: BENİM GALATASARAY'LA...

IGOR TUDOR'A TEŞEKKÜR

"Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Bir an evvel kollarımızı sıvamalıyız, eksiklerimizi gidermek için... Bu arada Galatasaray'a hizmet etmiş sevgili meslektaşım Igor Tudor'a da hizmetleri için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

3 gün önce Dursun Özbek'in gerçekleştirdiği basın toplantısında Fatih Terim sorusuna renk vermeden cevap vermesi üzerine konuşan Dursun Özbek, "Konuşmamı net hatırladım, ben o gün bütün Galatasaraylılara çağrıda bulundum. Fatih hoca da onun içerisindeydi, bu bir. İkincisi bir şirket, bir kulüp düşünün bir projesi var. Gazeteci olarak o projeyi soruyorsunuz. Onu cevaplamak, açığa çıkarmak mümkün mü? Bugün açıklanması ihtiyacı olduğu için o gün cevap vermedim." ifadelerini kullandı.

TRANSFERLE İLGİLİ OLARAK

Takımda neler gördüğü, eksikler ve sol bek transferinin yöneltildiği soru üzerine konuşan Terim, "19-20 kişiyiz ve sol ayaklı sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Ama kadromuzdan birini tabii ki koyacağız. Ben prensip icabı sol ayaklı olmayan birini sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yapacağız herhalde. Şu iki gün içerisinde ne yapabilirsek onu yapacağız. 'Orası eksik bunu alalım, şurası eksik onu alalım'dan ziyade mevcut oyuncuların performansını yukarı çekmek daha önemli diye düşünüyoruz. Hakan Balta olsaydı bugün sol bek oynayacaktı ancak genç takıma gönderildiği, listede olmadığı için aramızda olamayacak. Ben ayrıca Nigel de Jong'u da antrenmana çıksın diye çağırdım" dedi.

Terim, kötü sonuçlar üzerine Türk Telekom Stadı'nda adının sürekli olarak tezahüratlarla anılması üzerine konuştu ve "Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ederim, son olarak ultrAslan'ın yaptığı da çok güzeldi. Galatasaray taraftarı mutluysa, kulüp başarılı gidecektir. Samimi olarak şunu söylemek istiyorum, isminizi ne kadar duyarsanız duyun kulübedeki her antrenör için empati yapmak gerekir. İsmini duymak tabii ki her insanın hoşuna gider ancak kulübedeki hocayı da düşünmek gerekir. 'Nerede kalmıştık?' dersek ben de 'Antrenmanda kalmıştık' derim. Antrenmanda haberi almıştım ben. Muhteşem taraftara sonsuz teşekkür ederim. Başkan ısrarla 18 Mayıs vurgusu yapıyor, neden olduğunu da hepimiz anlıyoruz. Galatasaray'ın seneye mutlaka Avrupa'da olması lazım, bunun için de sezon sonunda nerede olmamız gerektiği belli. Bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu, söylenenle olan arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Futbol, sonuçta pratikler oyunudur. Ne kadar anlatırsanız anlatın sonucu almanız gerekiyor. Scout arkadaşlarımız ve yönetimimiz zaten çalışıp bir liste çıkarmışlar. Hep beraber oturacağız ve sol beke bir takviye yapamazsak Carole bizim oyuncumuz... Maçı oynamak istiyorum, birkaç gün içerisinde bir liste hazırlayacağız. Ama gerek derbilerde gerek diğer maçlarda Galatasaray'ın anlayışı üstünlük kurmak, 3 puan için her şeyi yapmak olacak. Bunun için de ne eksikse hepsini beraberce konuşacağız. Derbi, herkesin beklediği ve kimsenin kaybetmek istemediği maçlar. Bu bazen olmuyor. Kaybederken de o reaksiyonu göstermek benim için çok önemli. Galatasaray başkanı, camiası, taraftarı 'Ya kaybettik ama müthiş savaştılar, o ruhu ortaya koydular' diyebilmesi çok önemli..." ifadelerini kullandı.

YARDIMCILARI BELLİ Mİ?

Terim, yardımcılarının belli olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

3-4 gündür Emrah Bayraktar kardeşimiz yanımızda olmasını istedim. Yerli var yabancı var ancak devre arasına kadar bir araya geliriz. Galatasaray bir tutkudur, Galatasaray yaşanması gereken bir şeydir. Yolumuz kesişmiş, aynı yoldan gittiğimiz, bu camiaya hizmet etmiş birçok arkadaşımız var. Onlardan bu işe gönül vermiş arkadaşlardan bir grup yapmayı düşünüyorum. Yerli olur, yabancı olur ama böyle bir düşüncem var. Listeyi daha sonra başkanla ve yönetimle paylaşacağım. Antalya'ya gitmeden belli olur.

YENİ YÖNETİMİN GÖREV SÜRESİYLE İLGİLİ...

20 Ocak 2018'de gerçekleştirilecek seçimin ardından görevi devralacak yeni yönetimin süresinin kaç yıllık olacağının sorulması üzerine konuşan Dursun Özbek şunları söyledi:

Geçen basın toplantısında bunu cevaplamıştım. Bir seçim ihtiyacı oluşmuştu. Mayıs 2018, Galatasaray Sportif A.Ş. için çok önemli bir tarih. Seçim dönemi her şey mubah görülüyor ve bunları düşünerek 'Kim seçilirse seçilsin... Genel kurul bu işin üstüdür, kimi uygun görürse... El ele verelim ve Galatasaray Sportif A.Ş.'yi Mayıs 2018'e rahatla götürelim.' dedim. Ben koltuk sevdalısı değilim, seçimi bu yüzden erkene aldım. Hiç kimsenin bunu farklı noktalara çekmeye, itibarsızlaştırmaya çekmemesi lazım. Mayıs 2018'deki finansal duruma hedeflendik, tüm yönetim olarak. Buradan saymama gerek yok, birkaç tane sebep var. Ancak bütün Galatasaraylılar için tek bir sebep var. Başkanımızı seçelim ve onun arkasına kenetlenelim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile 4 ay boyunca o kişinin arkasında duralım. 4 ay ya! İstediğimiz amaca ulaştırmak için sebebi budur.

Dursun Özbek'ten sonra sözü alan Fatih Terim, geçen dönemleri ve gelecek dönemler için konuştu ve "Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerindendir. Şimdi kaldığımız yerden devam etme zamanı. Geçmişteki başarıların üzerine çıkmak için buradayız. Kaldığımız yer, yapacağımız işlerin başlangıç noktası olur umut ediyorum. Geçmişteki başarılarımızdan daha üstüne çıkan bir performans çizeriz inşallah. Muhakkak ki bu CV'ye sahip olmak çok önemli ancak yeni başarıları üstüne koymak çok daha önemli. Hep beraber el ele vererek çok daha güzel yerlere giderek birlikte yaşamak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, esprili bir şekilde yöneltilen 'Pazar akşamı herhalde ilk defa rahat bir maç izleyeceksiniz, hazır mısınız?' sorusuna "Galatasaraylı olup rahat maç izleyen bir Galatasaraylı tanımıyorum" dedi ve anısını anlatmaya başladı:

Ali Sami Yen'de seneler önce bir maçımız oynanıyor. Rakibimiz Eintracht Frankfurt. Heyecandan maçı duymak ve izlemek istemedim. Maçı ne dinlemek ne duymak istiyorum. Allah'ım... İki saat geçsin. Sokağa çıkıyorum, o sesi duyuyorum, heyecanlanıyorum. Arabaya atlayayım da Silivri'ye gidip iki devreyi bitireyim. Camları kapadık, gol olduğunda da bayrak sallıyorlar. Maç bitmiştir herhalde dedim. Davul zurna ses geliyor. Kesin kazandık dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım.

"EVET BU BİR MEYDAN OKUMA"

Fatih Terim, geçmiş dönemki ayrılışının hatırlatatılarak bunun bir meydan okuma olup olmadığı sorusu üzerine "Güzel bir soru, evet bu bir meydan okuma. Ancak Galatasaray, benim için bir takımdan daha öte bir konumda. Devre arasında olmuş sezon sonu olmuş fark etmez. Galatasaray beni çağırdığında gelirim. Kariyerimi riske attım evet ancak ben kariyerimi Galatasaray'da yaptım. Kaybetmek beni bu yüzden üzmez. Başkan bana 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dediği andan itibaren onu bir takım olarak görmezsiniz. Git diyorlar gidiyoruz, 'Gel' diyorlar geliyoruz. Burası benimle özdeşleşmiş bir yer. Bu bir. İkincisi benim de bir takım hayallerim, rüyalarım var. Eksik olan şeyleri, denemek istiyorum. Israrla, inatla sürdürmek istiyorum. Ucuna kadar geliyoruz, büyük işler de yapıyoruz. Olmaz denilen hayallerimizi, Galatasaray'da gerçekleştirdik. 'Nasıl olur!' denen şeylerin hepsini yaptık. Belki de Allah söyletti." cevabını verdi.

"WENGER GİBİ 22 YIL KALSAM NE OLURDU DÜŞÜNMEDEN EDEMİYORUM"

Fatih Terim 4. kez göreve gelmesi ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

Size dünyanın her tarafı da istese camianızın istemesi çok farklı oluyor. Bayern Münih'i düşünün, Heycnkes yine göreve geldi. 4 kere geldim. 1996'da Arsene Wenger'le beraber geldik, 22. yılına gidiyor. Ben de o sürede kalsaydım neler olurdu düşünemiyorum. Benim de hatalarım oldu evet... Beşiktaş'ı burada tebrik ediyorum, Şenol Güneş iyi şeyler yapıyor. Başakşehir ve Fenerbahçe de şampiyonluğun adaylarından. Göztepe ve daha birçok takım var. Ancak dikkatimi çeken şey Anadolu takımlarının hemen hemen hepsinin bir şeyler yapabilecek potansiyelde olması. Akhisarspor geliyor zaman zaman enteresan işler yapıyor. Şampiyonluk adayları ne kadar çok olursa zevkin o kadar artacağını düşünüyorum. 1996'da göreve geldiğimde çok fazla yabancı antrenör az Türk vardı, bugün daha fazla Türk antrenör var. Bu da geldiğimiz noktanın özeti.

Başarılı çalıştırıcı, 1996'daki Fatih Terim'le 2017'deki Fatih Terim'in aynı heyecanı olup olmadığı sorusuna "Bunu başkana sorsanız daha doğru olurdu. Heyecan hissetmesem, 'Bana müsade' diyecek kadar erdemli bir insanım. Eskisinden daha heyecanlıyım dediğim gibi hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum." ifadeleriyle yanıtladı. Terim, puan hedefi olup olmaması üzerine ise şunları söyledi:

Evet, 4 mağlubiyetimiz var. Dilerim bundan sonra hiç olmaz. Oyun anlayışımızı en kısa zamanda oturtarak sahada iyi işlere imza atan Galatasaray ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Şampiyonluklar her zaman sizin çok iyi gitmenizle olmuyor. Siz başarılı olmadığınız da rakip başarısızdır... Ümit ederim ki biz o hakkımızı hiç kullanmayız ve mutlu sona ulaşırız.

Florya'yı bıraktığı gibi bulduğu sorusu üzerine konuşan Terim, "Ara kampın dönüşünde Florya'yı tanıyamayacaksınız. En azından biz tanıyamayacağız. Herkes elinden geleni yapmış ancak orayı biraz hareketlendireceğiz. Florya'dan başarı beklerken Florya'yı yeni taşıyacağımız dünyanın en iyi spor merkezlerinden birine hazırlanacağız. Florya, diğer yerler kadar önemli esasında. Elimiz değecek Florya'ya bundan, şüpheniz olmasın."

ARDA TURAN'LA İLGİLİ...

Fatih Terim, Arda Turan'ın söz konusu transferi üzerine yöneltilen soruya "O başkanla yönetimin konusu, ben az önce imza attım. Benim öyle bir konum yok." cevabını verdi.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ: ANLAŞMA 1,5 YILLIK!

Galatasaray, Fatih Terim'le anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, 2017-18 sezonunun 2. yarısı için 1 milyon Euro, 2018-19 sezonu için ise 2 milyon Euro yıllık ücret alacak. KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir."

FATİH TERİM'İN GALATASARAY KARİYERİ

İLK DÖNEM 1996-2000

Mayıs 1996'da Fatih Terim, Galatasaray'la yıllar sonra teknik direktör olarak anlaştı ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesi ile Galatasaray'ın başına resmi olarak geçti. Kadroya Rumen futbolcu Gheorghe Hagi'yi katan Galatasaray, sezona Almanya'da hazırlandı. Terim'in ilk resmî maçı 10 Ağustos 1996'da oynanan Vanspor maçı oldu. Maçı Galatasaray, Hagi'nin golleri ile 2-1 kazandı. Terim, ilk sezonunda Türkiye millî takımında beraber çalıştığı Rasim Kara'nın çalıştırdığı Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Çekişmeli geçen şampiyonluk mücadelesinde iki takım 30. hafta karşı karşıya geldi ve Hagi'nin 86. dakikadaki golüyle maç 1-1 berabere bitti. Böylece 5 puanlık fark kapanmadı ve Galatasaray geri kalan maçlarının hepsini kazanınca Terim kariyerinin ilk Türkiye ligi şampiyonluğunu kazandı. Sezon boyunca iki mağlubiyet alan Galatasaray'ın bu maçları Fenerbahçe derbileriydi. Ayrıca aynı sezon Mart ayında bir önceki seneden kalan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kazandı. Bu kupa Terim'in Galatasaray'daki ilk kupası olmuştu. İki ay sonra aynı kupayı, bu sefer Kocaelispor'u 2-1 yenerek takımıyla birlikte kaldırdı.

1997-98 sezonunda şampiyon kadroyu bozmayan Terim defansa deneyimli oyuncu Gheorghe Popescu ve genç yetenek Fatih Akyel'i monte etti. Ayrıca altyapıdan çıkan 17 yaşındaki Emre Belözoğlu'yu da ekibe dahil etti. Terim, lige iyi bir başlangıç yapamasa da Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıdı. Galatasaray ilk yarıyı 6 puan geride 3. olarak bitirdi, 19. haftadan sonra ise yenilgi yaşamadı. 31. hafta Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturan takım, iki hafta sonra bir kez daha şampiyonluğunu ilan etti.

Kadroda istikrar sağlayan ve başarıyı yakalayan Galatasaray'daki kaleci problemi de 1998-99 sezonu başında Claudio Taffarel'in takıma katılmasıyla çözüldü. Terim, ayrıca takıma Hasan Şaş'ı kazandırdı. Bir önceki sezon gibi Terim, yine takımını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıdı. Ligde ve kupada ise Beşiktaş ile mücadele ettiler. Galatasaray, 22. haftada liderlik koltuğuna oturdu ve sezon sonuna kadar bu unvanı korudu. Ayrıca rakibini Türkiye Kupası'nda da yenerek bu kupayı müzesine götürdü.