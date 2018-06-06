Galatasaray Soner Aydoğdu için nabız yokladı
GALATASARAY, Akhisarspor’la sözleşmesi sona eren Muğdat’tan sonra şimdide bu kez Soner Aydoğdu’yu gündemine aldı.
GALATASARAY, Akhisarspor’la sözleşmesi sona eren Muğdat’tan sonra şimdide bu kez Soner Aydoğdu’yu gündemine aldı. Yedek kulübesini güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in Soner’i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Sarı-Kırmızılı idarecilerin önümüzdeki günlerde Soner Aydoğdu ve menajeriyle masaya oturacağı, anlaşılması halinde transferin ilk günü imzaların atılacağı kaydedildi.
(Gunes)
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