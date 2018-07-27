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Galatasaray Spor Kulübü'nden olağanüstü mali genel kurul kararı!

Galatasaray, ekim ayında olağanüstü mali genel kurul gerçekleştirecek.

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Galatasaray, ekim ayında olağanüstü mali genel kurul gerçekleştirecek. (Beinsports)

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