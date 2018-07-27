Galatasaray Spor Kulübü'nden olağanüstü mali genel kurul kararı!
Galatasaray, ekim ayında olağanüstü mali genel kurul gerçekleştirecek.
Galatasaray, ekim ayında olağanüstü mali genel kurul gerçekleştirecek. (Beinsports)
Ayrıntılar geliyor...
Galatasaray, ekim ayında olağanüstü mali genel kurul gerçekleştirecek. (Beinsports)
Ayrıntılar geliyor...
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