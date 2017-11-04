Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'den çift forvet yorumu

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, 5-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından Galatasaray Televizyonu’ndan Deniz Gülen’in sorularını yanıtladı.

Cenk Ergün’ün sorulara verdiği cevaplar şöyleydi:

“Bol gollü güzel bir akşam oldu. Çok pozisyona girdik, çok da kaçırdık ama iki haftanın düşüklüğünü üzerimizden attık ve böylece arasına çok güzel girmiş olduk. Bugün mümkün olduğu kadar yine tribüne gelen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Onlar olduğu zaman oyunumuz daha güzel, daha keyifli oluyor.”

"Erken gol bizi rahatlattı"

“Çok erken bir gol attık ve bu da bizi biraz rahatlattı. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Sonuç çok daha farklı da olabilirdi. Oynayan, oynamayan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”

"Tudor çift forvetle başlamanın bize daha büyük artılar getireceğini düşündü"

“Takım olarak çok güzel hazırlanıyoruz. Antrenmanlar da güzel geçiyor. Hocamız takımla birlikte yaşıyor, bir şeyleri deniyor. Elindeki kadrodan alabileceği verimi en üst seviyeye çıkarabilecek bir takım ortaya koyuyor. Bugünkü karşılaşma öncesinde de yaptığı değişiklikleri kendisi basın toplantısında söyler. Yapmış olduğu analizlerden ve takımın durumundan çift forvetle başlamanın bize daha büyük artılar getireceğini düşündü. Eren de hocasını çok fazla üzmedi diye tahmin ediyorum. Gol atamadı belki ama asisti var; çok da iyi mücadele etti. Son toplarda biraz daha şanslı olabilseydik o da golünü atardı ama bu bir takım oyunu. Takımımız hücum mantalitesinde güzel bir oyun sergiledi. Serdar cezalı duruma düştü. Önümüzde bir ara var; haftaya Cumartesi de Ümraniyespor’la bir hazırlık maçı yapacağız. Milli takım arasına gidecek oyuncularımız var. Umarım hepsi hem mental hem fiziksel olarak sapasağlam dönerler ve kaldığımız yerden devam ederiz.”

(Ajansspor)