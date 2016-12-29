Galatasaray stoperini Juventus'ta buldu
Galatasaray, devre arasında Juventus'tan ayrılacak olan Mehdi Benatia için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Stoper arayışlarını sürdüren G.Saray'ın gözü Medhi Benatia. Juve'de beklentileri karşılayamayan ve devre arasında Bayern'e geri döneceği konuşulan Faslı oyuncu için sarı-kırmızılıların kiralamak için teklif yapmayı düşündüğü bildirildi.
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