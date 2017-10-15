Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Ligde dün akşam deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, ara vermeden derbi hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda dün akşam Atiker Konyaspor’a karşı 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise topla ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmana başladı.

Daha sonra interval koşu yapan oyuncular, dar alanda topa sahip olma çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde dar alanda maç yapıldı. Sabah antrenmanı, interval koşunun ardından sona erdi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına salı akşamı saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.