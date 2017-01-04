Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray takım otobüsüne 'apron' şoku!

Galatasaray takım otobüsünün Antalya'da apron bölümüne geçişine İçişleri Bakanlığı'nca izin verilmedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya Belek'te devre arası kampını yapacak olan Galatasaray'ın takım otobüsü Antalya havalimanının apron bölümüne alınmadı.
 
Sarı-Kırmızılı takımın idarecileri, Antalya Havalimanı'ndan gerekli izinleri aldı fakat İçişleri Bakanlığı devreye girerek izinleri iptal etti.
 
İptal sebebi olarak ise son günlerde ülkemizde yaşanan terör saldırıları kapsamında gerçekleşen güvenlik önlemlerinin olduğu belirtildi.
 
Galatasaray Antalya'da
 
Antalya'ya inen Sarı-Kırmızılı kafileyi 30 kadar taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında özel güvenliklerin yanı sıra özel harekat polisleri de dikkat çekti.
 
Skorer

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Çavuşoğlu: Saldırganın kimliği belli

Bakan Çavuşoğlu: Saldırganın kimliği belli

Milli Savunma Bakanı Işık milli helikopterin uçuş tarihini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Işık milli helikopterin uçuş tarihini açıkladı

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimleri başladı

'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimleri başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA