Galatasaray takım otobüsüne 'apron' şoku!
Galatasaray takım otobüsünün Antalya'da apron bölümüne geçişine İçişleri Bakanlığı'nca izin verilmedi.
Antalya Belek'te devre arası kampını yapacak olan Galatasaray'ın takım otobüsü Antalya havalimanının apron bölümüne alınmadı.
Sarı-Kırmızılı takımın idarecileri, Antalya Havalimanı'ndan gerekli izinleri aldı fakat İçişleri Bakanlığı devreye girerek izinleri iptal etti.
İptal sebebi olarak ise son günlerde ülkemizde yaşanan terör saldırıları kapsamında gerçekleşen güvenlik önlemlerinin olduğu belirtildi.
Galatasaray Antalya'da
Antalya'ya inen Sarı-Kırmızılı kafileyi 30 kadar taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında özel güvenliklerin yanı sıra özel harekat polisleri de dikkat çekti.
Skorer
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