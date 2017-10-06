Galatasaray taraftarı, derbiyi de kapsayan 3 maçlık biletlere akın etti
Galatasaraylı taraftarlar 22 Ekim’de oynanacak Fenerbahçe maçını izleyebilmek için hem 3 maçlık, hem kombine biletlere akın etti.
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisini statta izlemek adına kombineler ve 3 maç için sunulan bilet paketine yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray’ın derbi nedeniyle yaptığı plan da böylece tuttu.
22 Ekim’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde ‘bilet bulamama’ tehlikesi nedeniyle Galatasaray taraftarı, hem 3 maçlık pakete hem de kombinelere akın etti. 11 kategoride satılan 3’lü paket koltukların yüzde 60’ı tükendi.
YENİ KOMBİNE KARARI
Kale arkası tribünlerinde boş tek koltuk kalmadı ve bu bölümler hem kombine hem de bilet satışına kapandı.
3 maç için 400-560 TL’den sunulan diğer kategorilerdeki koltuklar da tükendi.
Kombineye olan ilginin artması üzerine sarı kırmızılı yönetim yeni bir karar aldı. 40 bin rakamında kombine satışını kapatmayı planlayan Galatasaray, 41 binde durma kararı aldı.
Hürriyet
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