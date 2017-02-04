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Galatasaray taraftarı isyan etti! İstifa...

Jan Olde Riekerink için Galatasaray taraftarı isyan bayrağını açtı. Başakşehir - Galatasaray maçının ikinci yarısında sarı-kırmızılı taraftarlar Riekerink'e tepki gösterdi.

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Jan Olde Riekerink, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında tepki gördü. Başakşehir - Galatasaray maçının ikinci yarısında sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi konuşulan olaylardan oldu. 

ÖNCE RİEKERİNK İSTİFA SESLERİ

Başakşehir deplasmanında ilk yarıyı yenik kapatan Galatasaray'da ikinci yarı taraftarlar, Jan Olde Riekerink'e tepki gösterdi. 

Mustafa Denizli'nin ardından Galatasaray'da göreve başlayan Jan Olde Riekerink, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. 

Jan Olde Riekerink için tribünlerden "Riekerink istifa" sesleri yükseldi. 

DURSUN ÖZBEK VE EKİBİNE DE İSTİFA ÇAĞRISI

Galatasaray taraftarları Riekerink'in ardından Dursun Özbek yönetimini de istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla Dursun Özbek ve ekibine de gönderme yaptı.

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