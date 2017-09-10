Galatasaray taraftarı, oyuna giren Selçuk İnan'ın Fernando Muslera'dan kaptanlık pazubandını almasına tepki gösterdi
Galatasaray taraftarı, oyuna ikinci yarıda giren ve Muslera'nın verdiği kaptanlık bandını takan Selçuk İnan'a tepki gösterdi.
Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta dikkat çekici bir olay yaşandı.
62. dakikada Ndiaye'nin yerine oyuna dahil olan Selçuk İnan, kaptanlık pazubandını taktı. Maça kaptan olarak çıkan Muslera, oyuna giren Selçuk İnan'a kaptanlık bandını vermesi taraftarı şaşırttı.
Sosyal medyada taraftarlar, oyuna sonradan girmesinden dolayı Muslera'dan kaptanlık bandını alan Selçuk İnan'a tepki gösterdi.
Ayrıca Galatasaray taraftarı, Selçuk İnan'ın kötü performansı ve son dakikalarda kullandığı iki serbest vuruştan dolayı da eleştirilerde bulundu.
Sporx
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