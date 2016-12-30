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Galatasaray taraftarından Abdi İpekçi'de protesto

Galatasaray taraftarı, Abdi İpekçi'de Brose Bamberg maçında 4. çeyrek oynanırken Galatasaray Odeabank'ı protesto etti.

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Galatasaray taraftarı, Abdi İpekçi'de Brose Bamberg maçında 4. çeyrek oynanırken Galatasaray Odeabank'ı protesto etti.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan müsabakakada sarı-kırmızılılar 75-90 mağlup olurken, Galatasaraylı taraftarlar "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" şeklinde tempo tuttu.

Euroleague'de alınan kötü sonuçların ardından Abdi İpekçi'nin de "büyüsü" bozulmaya başlarken; hedefteki isimler genellikle basketbolcular oldu.

Mücadelenin tamamlanmasının ardından ise resmi sitenin twitter hesabının altına yorum yapan taraftarlar, isyanlarını buraya da yansıttı.

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