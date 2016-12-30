Galatasaray taraftarından Abdi İpekçi'de protesto
Galatasaray taraftarı, Abdi İpekçi'de Brose Bamberg maçında 4. çeyrek oynanırken Galatasaray Odeabank'ı protesto etti.
Galatasaray taraftarı, Abdi İpekçi'de Brose Bamberg maçında 4. çeyrek oynanırken Galatasaray Odeabank'ı protesto etti.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan müsabakakada sarı-kırmızılılar 75-90 mağlup olurken, Galatasaraylı taraftarlar "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" şeklinde tempo tuttu.
Euroleague'de alınan kötü sonuçların ardından Abdi İpekçi'nin de "büyüsü" bozulmaya başlarken; hedefteki isimler genellikle basketbolcular oldu.
Mücadelenin tamamlanmasının ardından ise resmi sitenin twitter hesabının altına yorum yapan taraftarlar, isyanlarını buraya da yansıttı.
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