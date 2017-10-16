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Galatasaray taraftarını darp eden 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da G.Saraylı bi taraftarın dövülmesiyle ilgili görüntülere dair soruşturma başlattı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da G.Saraylı bi taraftarın dövülmesiyle ilgili görüntülere dair soruşturma başlattı.  Görüntülerde darp edildiği görülen G.Saraylı taraftar bulunarak ifadesi alındı. İfadesinde kendisini darp edenlerin 3 kişi olduğunu söyledi. Polis bu kişilerin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmaları başlattı.

Olayın maçtan önce 16:30 civarında gerçekleştiği öğrenildi. Darp edilen Galatasaraylı taraftarların hastaneye veya polise başvurmadığı ancak görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başsavcılığın olaydan haberdar olarak soruşturma başlattı.  

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