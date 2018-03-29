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Galatasaray taraftarları Atiba'yı mesaj yağmuruna tuttu

Galatasaray taraftarları Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'a çok sayıda 'Come to Galatasaray' yorumu gönderdi.

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Galatasaray taraftarları, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba Hutchinson'ın Instagram sayfasını yorum yağmuruna tuttu.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusuna ''Come to Galatasaray'' mesajları gönderdiler.

Atiba Hutchinson, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 32 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist ile mücadele ediyor.

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