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Galatasaray taraftarlarından derbiye özel koreografi

Galatasaray taraftarı, pazar günkü Fenerbahçe derbisi için koreografi hazırlığında ve geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak bir görsele imza atmak istiyor.

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Yönetim sessizlik kararı aldı, Tudor hücum sistemi oynatacak, futbolcular 3 puanı almaya kararlı, camia kenetlendi, taraftar da üzerine düşeni yapıyor...

Şu ana kadar bilet satışları çok iyi gidiyor, ayrıca Sarı-Kırmızılılar, geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak bir görsele imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaraylılar, Fenerbahçe derbisinde kale arkası tribünlerini kapsayan bir koreografi yapma hazırlığında. Konsept yine sır gibi saklanıyor. Ancak planlanan, hem ligdeki ezeli rakiplere göndermede bulunacak hem de takımı ateşleyecek bir çalışmaya imza atmak. 

(Şampiy10)

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