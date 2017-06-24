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Galatasaray taraftarlarından Ergin Ataman için ilan: 'Ayrılık da sevdaya dahil'

Bir grup Galatasaray taraftarı, takımdan ayrılan sarı kırmızılı basketbol takımının eski antrenörü Ergin Ataman için gazete ilanı yayımladı.

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Sarı kırmızılı bir grup taraftar, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda 5 yıl görev yaptıktan sonra sarı kırmızılı takımla biten sözleşmesi yönetim tarafından uzatılmayan Ergin Ataman'a olan sevgilerini gazete ilanı ile duyurdu.

Taraftarların bir gazeteye verdiği ilanda Ataman'a destek çıkılırken 'Ayrılık da sevdaya dahil. Yolumuz tekrar kesişinceye kadar başın dik, yolun açık, başarılar seninle olsun' ifadeleri kullanıldı.

Ergin Ataman, Galatasaray'daki 5 sezonunda 23 sonra kazanılan lig şampiyonluğunun yanı sıra EUROCUP şampiyonluğunda da takımın başında yer almıştı. 

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