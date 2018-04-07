Galatasaray taraftarlarından Mancini'ye büyük övgü

Sarı kırmızılılarda eski teknik direktörlerden kulübe dava açanlar taraftarın tepkisini çekerken, Roberto Mancini ise övgülere boğuldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aslan'a 7 milyon euro'luk tazminat davası açan Cesare Prandelli ile 1.5 milyon euro'sunun peşine düşen İgor Tudor'a tepki gösterdi.

Taraftarlar, sarı-kırmızılılardan tazminatsız ayrılan Roberto Mancini'nin sosyal medya hesaplarına ise "Adamsın" yazısını yolluyor.

Ünal Aysal döneminde gönderilen Mancini, 9 milyon euro tazminat hakkı olmasına rağmen "Kulüp bu durumdayken para almam" diyerek gönülleri feth etmişti.

(Sabah)