Galatasaray taraftarlarından Mancini'ye büyük övgü
Tudor ve Prandelli’ye kızan Galatasaray taraftarı, 9 milyon euro tazminatını bırakan Mancini’yi övdü.
Sarı kırmızılılarda eski teknik direktörlerden kulübe dava açanlar taraftarın tepkisini çekerken, Roberto Mancini ise övgülere boğuldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aslan'a 7 milyon euro'luk tazminat davası açan Cesare Prandelli ile 1.5 milyon euro'sunun peşine düşen İgor Tudor'a tepki gösterdi.
Taraftarlar, sarı-kırmızılılardan tazminatsız ayrılan Roberto Mancini'nin sosyal medya hesaplarına ise "Adamsın" yazısını yolluyor.
Ünal Aysal döneminde gönderilen Mancini, 9 milyon euro tazminat hakkı olmasına rağmen "Kulüp bu durumdayken para almam" diyerek gönülleri feth etmişti.
(Sabah)
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