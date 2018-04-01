Galatasaray taraftarlarından Olcay Şahan'a tepki
Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında Trabzonspor’un yıldızı Olcay Şahan’a sarı kırmızılı tribünlerden aşırı tepki geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında Galatasaray sahasında Tranzonspor’u konuk etti.
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadele Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Lig’in ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadelede Trabzonsporlu Olcay Şahan’ın, Ndiaye’ye yaptığı hareketinin ardından büyük tepki çeken ve sonrasında Galatasaraylı yıldız Feghouli’yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktırması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından unutulmadı.
Karşılaşmanın 69. Dakikasında oyuna giren Olcay Şahan’ın maçta top her ayağına geldiğinde, Galatasaray taraftarı yıldız isme aşırı tepki göstererek Trabzon’da yapmış olduğu hareketi protesto etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.