Galatasaray taraftarlarından sarı kırmızılı futbolculara büyük öfke

Ligde Başakşehir’i yenerek yeniden zirveye kurulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Galatasaray'da Fatih Terim büyük rotasyon yaptı. Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden kadrodan Mariano, Serdar, Donk, Gomis, Rodrigues, Denayer ve Feghouli yedek soyunurken Nagatomo ve Belhanda kadroya alınmadı. Bu oyuncular yerine Maicon, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes ve Latovlevici forma şansı buldu.

"Tolga Ciğerci araştırılsın, bu adam Çiftlik Bank'a para kaptırmadıysa bir şey bilmiyorum. Yok böyle bir beyin"

Öte yandan Galatasaray'ın aldığı bu yenilgi, sosyal medyayı adeta salladı. Futbol yorumcularının dışında Galatasaray taraftarları da maçla ilgili sitemlerini dile getirdiler. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ahmet Çakar: "Galatasaray takım otobüsünde Terim'in DJ'si herhalde yanlış parça koymuş. Ayrıca da camları az yumruklamışlar olacak ki motive olamamışlar..."

Erman Toroğlu: "Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finali için Diyarbakır'da otel rezervasyonunu yaptırmıştı. Ama futbolcuların yatacak yeri yok."

"Galatasaray'ı ayakta tutan oyuncuların kimler olduğunu bugün bir kez daha gördük... Sezon sonu vedalaşılması gereken bir düzine oyuncu var."

"Nagatomo sol bekse Latovlevici başka bir şeydir"

"Sezon sonu Latovlevici, Maicon, Yasin Öztekin ve Tolga Ciğerci ile masaya oturup, 'Burası Galatasaray gidin' denmeli."

"Galatasaray, Maicon'a 8 milyon Euro vereceğine sahaya kaplumbağa koysaydı daha iyi olurdu, hızlarında hiçbir fark yok"

"Maicon'un Galatasaray kariyeri sona erdi, yeni kulübünde gelecek sezon başarılar dilerim"

"Tolga Ciğerci, Latovlevici ve Yasin Öztekin, Düzcespor'da bile yedek kalır! Açık ve net"

"Allah'ım sen bizi rotasyondan koru. Bir daha bu kadroyu göreceğime çalışan çamaşır makinesi izlerim daha iyi"

"Yasin Öztekin'e dikkat edin beyler, özellikle topsuz alanda. Bu adam takım hücumlarını, sahadaki varlığıyla bile olumsuz etkiliyor."

"Bu 11'deki 8 oyuncunun altyapıdan bile çıkmaması lazım. Bunlara para vererek satın aldık."

"Maicon, soyunma odasıyla falan uğraşma bence doğrudan havalimanına git, eşyalarını arkadan kargolarız"