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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor: Çok değerli bir galibiyet aldık

Igor Tudor, Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Bafetimbi Gomis'i, Latovlevici'yi, Feghouli'yi ve oyunlarını değerlendirdi.

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Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından Igor Tudor, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
 
İşte Igor Tudor'un beIN Sports'a yaptığı açıklamalar:
 
"Bütün takımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet aldık. İyi bir başlangıç yaptık, 5 hafta 13 puan ama bir şey ifade etmiyor. Daha ligin başındayız. Antalya maçına göre daha taze bir takım vardı. Doğru mantaliteyle oynadılar. Bafe, çok değerli 2 gol attı. Latovlevici de iyi bir başlangıç yaptı."
 
"BU KONU ANAHTAR, ATIP BİTİRELİM"
 
"Acı çekmekten kastım, zor zamanlarda daha çok mücadele etmekti. Son 15-20 dakikadan mutlu değilim. 3'ü atıp bitirebilirdik. Bu konularda kendimizi ilerletmemiz gerekiyor. Bu çok anahtar bir konu. Lig uzun bir maraton. Zor zamanlarda, daha çok koşup, daha çok mücadele edip, yakaladıklarımızı atmamız gerekiyor."
 
"FEGHOULI'NIN HAZIR OLMASI ZAMAN ALIR"
 
"Feghouli, büyük bir sakatlıktan çıktı. Aramıza biraz geç katıldı. Şu an için yüzde 100 hazır olması zaman alır. Maç sonu antrenmanlar programın bir parçası. Oynamayan arkadaşların kondisyonu da bizim için çok önemli. Maçtan önce oyuncularımı yormuyorum, bugün oynamıyorlar, yarın izinliyiz. Bu nedenle oynamayan oyuncuların kondisyonu için yapıyoruz."

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