Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve taraftarların büyük bölümü Arda Turan'ı istemiyor

Belki de son yılların en hızlı kariyer düşüşünü yaşadı Arda Turan... Takvim yaprakları 10 Temmuz 2015’i gösterdiğinde Barcelona’ya 5 yıllık imza atan ve bonservisine 41 milyon euro ödenen 30 yaşındaki yıldız, en pahalı Türk futbolcu unvanını elde etmişti.

“Dünyanın en iyi takımına geldim” diyerek zirveye çıktığını ifade eden Arda için o günden sonra işler hiç de yolunda gitmedi. Önce İspanya ardından da Milli Takım’da değer kaybeden Arda, 6 Haziran 2017’de bıraktığını açıkladığı Kırmızı-Beyazlı formayı 2 Eylül 2017’deki Ukrayna maçıyla yeniden sırtına geçirmişti.

Barcelona’da bu sezon tek bir resmi maçta dahi oynamayan ve kariyerinde yeni bir çıkış arayan Arda’nın Galatasaray’a döneceği konuşulurken, yönetimin devre arasında harekete geçip bu transferi bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Devre arasında yuvaya dönüş yolu açılan Arda’nın da eski takımına gelmeyi çok istediği belirtilerken, başkan Dursun Özbek ve kurmayları tepkilerden çekiniyor. Öyle ki sarı-kırmızılı camiada yönetim dışında kimse milli oyuncuyu istemiyor.

Sezon başında teknik direktör Igor Tudor’dan da veto yiyen Arda’ya özellikle taraftarlar karşı çıkıyor.

"SOSYAL MEDYADA CİDDİ NEFRET VAR"

Yönetim, Arda konusunda nasıl bir karar vereceğini kara kara düşünürken, özellikle sosyal medyada yazılanlar transferi zora sokuyor. Son olarak İzlanda maçının ardından tribünlerin tepkisine gülerek karşılık veren Arda’ya en sert eleştiriyi yapanların başında Galatasaray taraftar sayfaları geliyor.

Taraftarların yaptığı “Arda takımdaki havayı bozar” yorumunu dikkate alan yöneticiler, kendi aralarında yaptığı konuşmada ise “Sosyal medyada ciddi nefret var” diyerek bu transferle ilgili çekincelerini dile getiriyor.

ARSENAL İSTİYOR

Artık Barcelona’da kadroda düşünülmeyen Arda Turan’ı Arsenal menajeri Arsen Wenger’in yakından takip ettiği ileri sürüldü. İngiliz medyasında yer alan haberde Ada ekibinin, yıldız oyuncuyu devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle almak istediği ifade edildi.

Arsenal’in bu transferde en büyük rakibinin ise Galatasaray olduğu vurgulandı.

Haberturk