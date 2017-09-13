Galatasaray teknik ekibi, bu hafta da yan toptan gol yiyen Fernando Muslera'yı özel programla çalıştıracak
Antalyaspor maçında da yan top zaafından kalesinde golü gören Fernando Muslera’nın, bu hafta özel bir programla çalışacağı öğrenildi.
Tudor ve yardımcıları, Uruguaylı eldivenin kenarlardan gelen toplardaki zaafiyetini ortadan kaldırmak için çeşitli uygulamalar deneyecek.
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