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Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini feshetti

Galatasaray Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini feshetti.

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Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.

Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır.”

Oyuncuya bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan kısmında başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü

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