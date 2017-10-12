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Galatasaray topa sahip olma çalışmaları yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu.

Öte yandan İsviçre Milli Takımı’ndan dönen Eren Derdiyok, takıma katıldı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı idmanla tamamladıktan sonra Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek kampa girecek.

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