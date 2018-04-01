Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle Beinsports Galatasaray Trabzonspor maçı izle

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle Beinsports Galatasaray Trabzonspor şifresiz kanallar izleme linki haberimizde yer almaktadır. İki ezeli rakibin karşılaşacağı Galatasaray Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Futbolseverler bu maçı bekliyor. Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz canlı izleme linki haberimizde. GS Trabzon maçı ile nefes kesecek bir karşılaşma bu hafta Süper Lig'de futbol tutkunlarının karşısına çıkacak. Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele beIN Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Sizlere sunacağımız bağlantılar aracılığı ile sizler de bu maçı donmadan kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Süper Lig’de Galatasaray kendi evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Hazırlıkların tamamlandığı maçın saati beklenirken taraftarlar da canlı izleme yollarını arıyor. Ligde geride kalan 26 haftada sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 54 puanla lider durumunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 9 beraberlikle aldığı 42 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Trabzon’daki maçı Karadeniz ekibi 2-1 kazanmıştı. Bu akşam ise maçın sonucu ve detayları araştırılıyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı nasıl canlı izlenir?

Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele beIN Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Sizlere sunacağımız bağlantılar aracılığı ile sizler de bu maçı donmadan kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues Gomis.

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdulkadir, Burak.

Ligde de Galatasaray üstün

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 89. kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 39 kez, Karadeniz ekibi de 29 kez rakibini mağlup etti. 21 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan 89 maçta Galatasaray 114 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 99 gol kaydetti.

Farklı galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşı en farklı galibiyetini Süper Lig’de 26 Mayıs 2001 yılında İstanbul’da oynanan maçtan 4-0’lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise sarı-kırmızılıları 1 Ekim 1995’te lig karşılaşmasında Trabzon’da 4-1 mağlup etti.

Düdük Fırat Aydınus’ta

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak bu önemli mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgür Yankaya görev alacak.

İstatistikler

İki takım Süper Lig'deki 90. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 89 maçın 39'unu Galatasaray, 29'unu Trabzonspor kazandı (21B).

Trabzonspor, Galatasaray ile ligde oynadığı son üç maçı kazandı. Bordo mavililerin lig tarihinde rakibini arka arkaya dört maçta da yendiği bir serisi yok.

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanındaki son üç maçının ikisini kazandı (1M).

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken Trabzonspor ile oynadığı 17 lig maçının 15'inde yenilmedi (9G 6B 2M). Ancak Terim'in kaybettiği Trabzonspor maçlarının ikisi de iç saha maçlarıydı.

Terim, aynı zamanda Trabzonspor'a altı maçtır yenilmiyor (3G 3B) ve son üç maçtır rakibinden gol yemiyor. Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın mağlup olduğu son Trabzonspor maçı Aralık 2003'te oynanmıştı.

Fatih Terim ile Rıza Çalımbay, Süper Lig'de altı kez karşılaştı. Terim bu maçların beşini kazandı (1M).

Galatasaray iç sahada 15 maçtır yenilmiyor ve sekiz maçtır kazanıyor. Sarı kırmızılılar en son Mart 2013 - Mart 2014 arasında bundan daha uzun bir iç saha yenilmezlik serisi elde etmiş (17 maç) ve en son aynı seri içinde iç sahada arka arkaya sekiz maç kazanabilmişti (toplam dokuz maç).

Trabzonspor ise ligde deplasmanda sekiz maçtır mağlup olmuyor (4G 4B). Bu, ligde deplasmanda halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi.

Trabzonspor, 2017 takvim yılı başından bu yana ligde Fenerbahçe'nin ardından (41 puan) deplasmanda en fazla puan toplayan ikinci takım (40 ? 10G 10B 2M).

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 12 derbi maçından galibiyet çıkaramadı (4B 8M). Galatasaray bu maçların 10'unda gol atamazken (toplam üç gol), dokuzunda da kalesini gole kapatamadı (toplam 15 gol).

Galatasaray aynı zamanda iç sahada oynadığı son altı derbi maçını kazanamadı (2B 4M) ve bu maçların hiçbirinde gol atamadı. Galatasaray'ın evinde gol attığı ve kazandığı son derbi yine Trabzonspor'a karşıydı (2-1, Şubat 2016).

Trabzonspor, ligdeki son 16 derbi maçında sadece üç kez galip gelebildi (4B 9M) ancak bu üç galibiyetin tamamı Galatasaray'a karşıydı.

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son üç derbi maçı beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer en son Mayıs-Ekim 2012'de arka arkaya dört derbi maçından beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın ligde kalesinde gördüğü son sekiz golün yedisi ve son beş golün tamamı duran toplardan geldi. Galatasaray bu sezon ligde Karabükspor'un (20) ardından ligde duran toplardan en fazla gol yiyen ikinci takım (16).

Bu sezon maçların ikinci yarılarında en fazla gol atan iki takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray - 32 & Trabzonspor - 29.

Trabzonspor'un ligde kalesinde gördüğü son 10 golün yedisi maçların ikinci yarılarında atıldı. Bu yedi golün tamamı maçların 70 dakikalarından sonra geldi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'a ligde attığı son 12 golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi. Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a karşı ilk yarıda gol atan son oyuncu Albert Riera (Mayıs 2013).

İki takımın ligde oynadığı son dört karşılaşmada toplam dokuz gol atıldı ve sekiz kırmızı kart çıktı (Trabzonspor - 6 & Galatasaray - 2).

Galatasaray bu sezon ligde kalesini en fazla maçta gole kapatan takım (10).

Bu sezon ligde maçlarında en fazla gol olan takım Galatasaray (89).

Galatasaray bu sezon ligde en fazla gol atan takım (61).

Trabzonspor bu sezon ligde deplasmanda geriye düştüğü maçlarda Sivasspor ile birlikte en fazla puan toplayan iki takımdan biri (6 - 1G 3B 2M). Öte yandan Galatasaray iç sahada öne geçtiği 12 maçı da kazanmayı başardı.

Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son beş golün tamamı Dame N'Doye (3) ve Yusuf Yazıcı'dan (2) geldi.

Trabzonspor bu sezon ligde Türk oyunculardan en fazla gol bulan takım (32). Bu gollerin %62'si Burak Yılmaz'a ait (20).

Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de attığı gol (20) ve yaptığı asistler (2) ile takımına en fazla puan kazandıran futbolcu (17 puan). Trabzonspor'un bu sezon ligde topladığı puanların %40'ı Burak Yılmaz'ın katkılarıyla geldi (17/42).

Burak en son Mart 2012'de Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a gol atmıştı.

N'Doye, Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a karşı ligde oynadığı dört maçta üç gol attı. N'Doye, Süper Lig'de kaydettiği toplam gollerin %33'ünü Galatasaray'a karşı attı (3/9).

Galatasaray'ın attığı son üç golde Sinan Gümüş'ün katkısı var (iki gol, bir asist).

Gary Rodrigues, Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçtiğinden bu yana 10 maçta 10 gole katkı yaptı (beş gol, beş asist). Galatasaray'ın Terim geldikten sonra attığı gollerin %37'sinde Rodrigues'in direkt katkısı var.

Trabzonspor’a son 3 maçta da yenildi

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor’a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor’a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi. Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.

Trabzonspor'un deplasman serisi

Deplasmanda en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0’lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gündür bileği bükülmüyor.

Trabzonspor'da eksiklikler

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon’a döndükten sonra saha çalışmalarına başlayan Okay Yokuşlu’nun da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’ı 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

7 oyuncu ceza sınırında

Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero’nun yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan ve Dame N’Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.