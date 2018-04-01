Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı STAR.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Ligde 54 puanla en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçını kazandığı taktirde liderliğini sürdürecek.

Son olarak derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, ardından ise Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile evinde önemli müsabakalara çıkacak.

- Fernando Reges cezalı

Galatasaraylı tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor karşısında oynayamayacak.

Fenerbahçe derisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan, milli takımlarda sakatlık yaşayan oyunculardan Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Martin Linnes'in durumu ise henüz kesinleşmedi.

- İki oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Galatasaray takımında Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı olacaklar.

- Mariano dönüyor

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek.

Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mairano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasında yer alabilecek.

- Evinde bileği bükülmüyor

Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Galatasaray'ın iç saha performansı oldukça iyi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

- Trabzonspor'a son 3 maçta da yenildi

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.

Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.

Trabzonspor cephesi

Ligin son 2 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1, sahasında da Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, lig lideri rakibi karşısında kazanarak art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Ligde 42 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda zorlu rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

- Deplasman serisi

Deplasmanda en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gündür bileği bükülmüyor.

- Eksiklikler

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon'a döndükten sonra saha çalışmalarına başlayan Okay Yokuşlu'nun da karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi'nin yerine Hubocan'ı 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

- 7 oyuncu sınırda

Trabzonspor'da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero'nun yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan ve Dame N'Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Trabzonspor 125. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de İstanbul'da yapacakları maçla 125. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 124 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 41'ini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 161, Trabzonspor ise 136 kez gol sevinci yaşadı.

- Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 89 karşılaşmanın 39'unu Galatasaray kazandı, 29 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 114, Trabzonspor ise 99 gol attı.

- Son maçlarda Trabzonspor güldü

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 7 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 7 lig maçından 5'inde bordo-mavililer, 2'sinde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.

Trabzonspor ayrıca, Galatasaray ile ligde yaptığı son 3 maçı da kazandı. Bordo-mavililer, geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda 1-0, ikinci yarıda Medical Park'ta 2-0 galip geldi. Bu sezon ise Trabzon'da yapılan müsabakada ev sahibi ekip, rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

- İstanbul'daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig karşılaşmalarında Galatasaray, galibiyet sayısında rakibine üstünlük kurdu.

Trabzonspor, İstanbul'daki 44 lig maçında Galatasaray'ı 10 kez yendi, sarı-kırmızılılar evinde 23 kez galip geldi. İstanbul'daki 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne karşılık, Trabzonspor 45 gol kaydetti.

Öte yandan, Türk Telekom Stadı'nda yapılan son 3 lig maçından 2'sini Trabzonspor, birini Galatasaraykazandı.

- Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

- Son 10 maçta beraberlik yok

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 10 maçta beraberlik yaşanmadı.

İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı.

Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 10 müsabakadan 5'inde Galatasaray, 5'inde Trabzonspor galip geldi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak