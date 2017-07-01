Galatasaray transfer haberleri son dakika 2017 Galatasaray’da biten transferler

Sneijder kalacak mı? Galatasaray transfer haberleri arasında yanıtı en çok merak edilen sorulardan birisi bu oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri spor gündemindeki yerini koruyor. Galatasaray’da biten transferler Gomis, Belhanda ve Maicon’un ardından yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, 1 Temmuz Galatasaray transfer haberleri arasında göze çarpanlar ve gündemdekiler.

GENÇ YETENEK ETEBO

Nijerya'nın yeni yeteneklerinden sayılan 21 yaşındaki futbolcu Oghenekaro Etebo, Galatasaray'a önerildi.

Portekiz Ligi takımlarından Feirense'de forma giyen Etobo, ağırlıklı olarak sol kanatta oynasa da her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev alıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, geçen sene Fenerbahçe'ye önerilmişti.

Afrika basını, Oghenekaro Etebo ile Gençlerbirliği'nin de transfer hedefinde olduğunu kaydederken Manchester United, Arsenal, West Bromwich, Leicester City ve Lyon'un da sene içinde Etebo'yu izlediğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Portekiz'de Feirense formasıyla toplam 28 maça çıkan Etebo, 4 gol ve 3 asist kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi.

ACERBİ’DEN FLAŞ GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın transfer listesindeki savunma oyuncusu Acerbi, görüşmelerle ilgili konuştu. İtalyan TMW Radyoya konuşan Acerbi, Sarı Kırmızılı ekibi kendisinin retdetmediğini söyledi. Sassuolo ile Galatasaray'ın anlaşamadığını kaydeden Acerbi, diğer tekliflere yoğunlaştığını söyledi.



Galatasaray eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin başında olduğu Zenit'in kendisiyle ilgilendiğini kaydeden 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Tek bildiğim Sassuolo'da kalmayacağım. Bunu kulübe de söylemiştim" dedi.



Ocak ayında Leicester'dan teklif aldığını duyuran Acerbi, "Sezon sonunda ayrılmak istiyordum. Şimdi Zenit ile menajerim arasındaki görüşmeler devam ediyor. Beni isteyen kulüp öncelikle Sassuolo'yu ikna etmek zorunda. Zenit'ten teklif gelirse bunu düşünürüm" diye konuştu.

SNEIJDER AYRILACAK MI?

Galatasaray'da Wesley Sneijder dönemi sona ermek üzere... Yıldız oyuncunun menajeri Guido Albers, oyuncusunun önceliğinin Sampdoria olduğunu söyledi ve ayrılığın çok yakın olduğunu ima etti.



İtalyan basınına konuşan Albers, "Önümüzde birçok çözüm var. Bunlardan ilki Sampdoria. Wesley gittiği her takımda taraftarın gönlünü kazandı, bu yüzden İtalya'da başka bir takımda oynaması sorun olmayacaktır." şeklinde konuştu.



Riekerink'in en güvendiği oyunculardan olan ancak Tudor'un gelişiyle Hırvat teknik adamla bir türlü anlaşamayan Sneijder, geçtiğimiz sezon 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.



33 yaşındaki yıldız oyuncu 2010 yılında Inter'in Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi ve İtalya Kupası'nı kazandığı sezon da takımın en başarılı futbolcularındandı.