Galatasaray transfer haberleri son dakika Galatasaray transferi (27 Haziran)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri arasında birbirinden yıldız isimler bulunuyor. 27 Haziran Galatasaray transfer gündeminde neler var? Sarı kırmızlı taraftarları heyecanlandıran Gomis gelecek mi? Ascacibar ve Lemina ise Galatasaray transfer haberleri arasında bulunan diğer yıldız isimler. Geçtiğimiz sezon ligi istediği yerde bitiremeyen ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi nedeniyle sezonu erken açmak zorunda kalan Galatasaray’da transfer harekatı sürüyor.

27 HAZİRAN GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

YENİ HEDEF ASCACİBAR

Ön libero transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.. Bonservisi Roma'da bulunan William Vainqueur için pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Estudiantes La Plata formasını giyen Santiago Ascacibar'ı gündemine aldı. Scout ekibinin önerdiği 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu, ülkesinin U20 takımında görev yapıyor. Ascacibar'ı uzun bir süredir takip eden scout ekibinin teknik heyete verdiği raporda, "Çok enerjik ve çalışkan. Fiziğine göre güçlü. Orta alanda takıma büyük güç katar" ifadesini kullandığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Tudor'un gelen onayın ardından hem Estudiantes kulübü hem de Tangocu'nun menajeriyle görüşmelere başladı.

Fakat İtalya ve İspanya'dan birçok takımın da listesinde yer alan Ascacibar'ın 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli baş ağrıtıyor. Yönetimin buna rağmen, gelecekte daha büyük bir kazanç sağlama düşüncesiyle Arjantinli yıldızı mutlaka bitirmek istediği belirtiliyor. Geçen sezon Estudiantes formasıyla 25 maça çıkan Santiago Ascacibar takımına gol veya asist katkısı yapmadı.

LEMİNA İÇİN BÜYÜK REKABET

İtalyan basınına göre Galatasaray, Juventus'lu Lemina için Watford'la karşı karşıya. Ancak hem maddi hem de oyuncuyu ikna bakımından Aslan'ın işi zor.

Hücum bölgesini Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis, savunmasını Maicon'la takviye etmek için gün sayan Galatasaray orta saha için de yüzünü Serie A'nın şampiyonu Juventus'a döndü.

İtalyan web sitesi TuttoMercatoWeb'in haberine göre sarı-kırmızılılar genç orta saha Mario Lemina'nın transferi için Premier Lig ekibi Watford'la yarışıyor.

Verilen bilgiye göre Milano'da süren temaslarda hem Juve hem oyuncunun eski kulübü Udinese'nin temsilcileri masada bulunuyor.

Lemina, Premier Lig'de oynamayı tercih ederken Juventus da 23 yaşındaki oyuncusu için 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istiyor.

GOMİS GELECEK Mİ?

Marsilya kulübüne yakınlığıyla bilinen La Provencegazetesi, 31 yaşındaki golcünün bugün Marsilya'nın Robert Louis-Dreyfus İdman Tesisi'ne geldiğini duyurdu. Siyah camlı bir ciple içeri giren Gomis'in burada Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ile görüştüğü kaydedildi. Görüşmenin Marsilya'ya transferiyle alakasının olmadığı, Gomis'in çoktan Galatasaray'la anlaştığı belirtildi.



Öte yandan tesislere giden Gomis'in takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve tesislere gelen birkaç taraftara Galatasaray'a gideceğini söylediği ifade edildi.