Galatasaray transfer son dakika 16 Ocak GS transfer haberleri kimler geliyor?

16 Ocak Galatasaray transfer haberleri son dakika GS transfer gelişmeleri sarı kırmızılı taraftarların araştırdığı konuların başında geliyor. Galatasaray’da transfer gündeminde hareketli günler yaşanıyor. Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray’da yeni isimler ortaya atılmaya başlandı. Geleceğe yönelik transferler de yapmak isteyen sarı kırmızılı ekipte Giovanni Simeone ismi ortaya atıldı. İşte, 16 Ocak Galatasaray transfer haberleri. Kardemir Karabükspor’un futbol şube sorumlusu Bülent Toraman, Galatasaray'ın genç kalecileri Çağlar Şahin Akbaba'ya teklif yaptığını söyledi. Galatasaray’ın çılgın planı ise Giovanni Simeone oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ (16 OCAK)

MUSLERA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Uruguaylı eldivenin Türkiye Gazetesi'nde yer alan röportajından öne çıkanlar şöyle;

Galatasaray'da oynadığın eski arkadaşlarından en çok kimi özlüyorsun?

Ben herkesle arasını iyi tutabilen bir insanım. Burada tanıştığım her insanla çok özel anılarım oldu ama yabancı arkadaşlarımla arasından birilerini söylemem gerekirse Riera, Ujfalusi, Colin Kazım, Elmander ve Baros'u sayabilirim.

Taffarel gibi futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray’da görev yapmak ister misin?

Burada taraftarlarımız tarafından sevilmek elbette ki beni çok mutlu ediyor. Galatasaray'dan bu yönde bir teklif gelmesi halinde seve seve kabul ederim. Buraya gelmeden önce birçok teklif almıştım ama Galatasaray'ı tercih etmenin hayatım boyunca verdiğim en doğru kararlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın bana ihtiyaç duyduğu her an burada olmaya hazırım.

Mert Çetin (tercüman) senin için ne ifade ediyor?

Mert takımımız için çok çok önemli. Her zaman 'Mert giderse Galatasaray da gider' gibi bir söz söylüyorum çünkü bizim hayatımızın 7/24 içinde. İlk geldiğim günden beri her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Mert giderse ben de giderim (Gülüyor).

GALATASARAY’IN ÇILGIN PLANI

İmparator, Çizme'deki ilk göz ağrısı Fiorentina'dan kolaylık bekliyor.

Transfer için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, geleceğe yatırım olarak gördüğü sürpriz bir ismi daha listesine aldı: Giovanni Simeone. Atletico Madrid'in dünyaca ünlü teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu olan Fiorentinalı golcü futbolcuyu çok beğenen Fatih Terim, bu transfer için bizzat devreye girdi. Eski kulübü Fiorentina ile iyi ilişkilerine güvenen Terim, futbolcunun gelişimi için Galatasaray'ın doğru adres olduğunu iletti.

Güçlü yapısı ve gol vuruşlarındaki becerisi ile rüştünü kısa sürede ispatlayan Simeone'yi ilk etapta satın alma opsiyonlu olarak kiralamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Fiorentina'ya 2 milyon Euro teklif edecek. Bu sezon 7 gol 4 asist gibi önemli rakamlara ulaşan genç Tangocu'ya da İtalya'da kazandığından çok daha iyi bir sözleşme sunulacak. Avrupa hedefinden uzaklaşan Mor Menekşeler, Galatasaray'ın teklifi karşısında düşünmek için kısa bir süre istedi.

ARANAN SOL BEK BULUNDU

Meksika basınının haberine göre; Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı isim Santos Laguna forması giyen Gerardo Arteaga. Portekiz devi Benfica’nın da bu transfer için devrede olduğu ancak Galatasaray’ın avantajlı olduğu kaydedildi. Zira Arteaga, Galatasaray’da daha fazla forma giyme şansı bulacak.

GENÇ KALECİYE TEKLİF

Toraman, Galatasaray’ın, kaleci Çağlar Şahin Akbaba’yla ilgili kulübe teklifte bulunduğunu belirtti. Çağlar’ı iyi yerlerde görmek istediklerini vurgulayan Toraman, "Galatasaray’dan bize teklif gelmiştir. Biz kalecimizden memnunuz. Onunla çalışmaya devam ediyoruz. Bir problem yok." diyerek sözlerini tamamladı.