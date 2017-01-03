Galatasaray Salih Dursun'u Antalyaspor'a kiraladığını açıkladı

Almanya'da kadınların acil kodu, 'Lousie burda mı?'

Almanya'nın Münster kentinde, kadınların barlarda istemedikleri bir durum ya da bir tehlikeyle karşılaşmaları hâlinde kolayca, hatta kelimenin gerçek anlamıyla bir cümleyle yardım almalarını sağlayan bir uygulama başlatıldı.