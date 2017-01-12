Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Ahmet Çalık transferini bitirdi!

Gençlerbirliği ile 3 milyon euro’da anlaşan Galatasaray, milli stoperi Konya maçında sahaya sürecek. Ahmet Çalık ise 1 milyon euro garanti para alacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Defansın göbeğinde sıkıntı yaşayan G.Saray, Ahmet Çalık'ı bitirdi. Sakatlıklar nedeniyle acil stoper arayan sarı-kırmızılı yönetim, günlerdir pazarlıkta olduğu G.Birliği'ni ikna etti ve milli futbolcuyu renklerine bağladı. Başkent ekibi ile 3 milyon euro bonservis bedelinde anlaşan sarı-kırmızılılar, yarısını peşin ödeyecek. Kalanı için taksitli ödeme planı şeklinde anlaşma sağladı. Ahmet Çalık ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılıların, bu transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. Rodrigues ile birlikte Konya maçına yetiştirilmeye çalışılan Ahmet ise 1 milyon euro garanti para ve bonuslar alacak.
 
Fotomaç

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kağıthane'de iki bin lira için işlenen cinayet kamerada

Kağıthane'de iki bin lira için işlenen cinayet kamerada

Tuna Nehri buz tuttu

Tuna Nehri buz tuttu

Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları

Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları

30 yıldır kutuplarda tek başına yaşayan adam

30 yıldır kutuplarda tek başına yaşayan adam

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA