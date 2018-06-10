Galatasaray Trezeguet için son teklifini yaptı: Tolga Ciğerci + 3.5 milyon euro
Galatasaray yönetimi Trezeguet için takımda yedek kulübesine mahkum kalan Tolga Ciğerci ve 3.5 milyon euro önerdi.
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in istediği Trezeguet için bir teklif daha sundu.
Lacivert-beyazlı yönetim, bu teklife sıcak bakarken iki kulüp arasındaki tek sorunun Tolga Ciğerci'nin 2 milyon euroluk yıllık ücreti olduğu ifade edildi.
"800 BİN EURO ÖDERİZ"
İstanbul ekibi, Tolga'nın yılık ücretinin bir kısmını sarı-kırmızılıların karşılamasını bekliyor. Paşa, yıllık verebilecekleri maksimum rakamı 800 bin Euro olarak belirledi. Bunun üstüne çıkmayacaklarının bildirdi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa bir süre içinde tamamlanması ve Trezeguet'in Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
ASLAN'I SEÇTİ
İngiltere'den Watford ve Almanya'dan Schalke'nin teklifine olumsuz cevap veren Trezeguet, sarı-kırmızılı takımda forma giymek istiyor. (Fotomaç)
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