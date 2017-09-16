Galatasaray tribünleri Selçuk İnan'a tepki gösterdi
Galatasaray taraftarı Kasımpala maçı öncesi Selçuk İnan sahaya çıktığında tribünlere çağırmazken, Muslera'ya 'Büyük Kaptan' tezahüratı yapıldı.
Galatasaray taraftarı, Kasımpaşa maçı öncesi ilginç bir tepki gösterdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadele öncesine, sarı-kırmızılı tribünlerden Selçuk İnan'a tepki geldi.
Selçuk İnan sahaya çıktığında Fernando Muslera'yı tribüne çağıran taraftarlar 'Büyük kaptan' tezahüratı yaparken, Selçuk İnan ise tribünlere çağrılmadı.
Galatasaraylı oyuncuların ise Kasımpaşa karşısında gol atmaları halinde Selçuk İnan'a koşmaları bekleniyor.
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