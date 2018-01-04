Galatasaray, Türkiye'de ilk olan sistemi hayata geçiriyor!
Galatasaray'da başına 4. kez geçen Fatih Terim, her idman bölgesinde bir hoca görevlendirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek!
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cludio Taffarel, kaleci antrenörlüğü için yeniden Sarı-Kırmızılı kulübe yeniden döndüğünü duyurdu. Brezilyalı hoca, tıpkı Fatih Terim gibi İnstagram’dan “Nerede kalmıştık?’ mesajı paylaştı. Öte yandan Terim’in Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander, Necati Ateş ve Gökhan Zan gibi isimleri de yakında açıklayacağı ve Türkiye’de ilk kez uygulayacağı sistemle her idman bölgesinde bir hocanın yer alacağı öğrenildi.
Habertürk
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