Galatasaray, Tuzlaspor'u 2-1 yendi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasý E Grubu 3. maçýnda Tuzlaspor ile karþý karþýya geldi. TT Arena'da oynanan karþýlaþmada Galatasaray, Tuzlaspor'u 2-1 maðlup etti.

Galatasaray'ýn karþýlaþmadaki gollerini 68. dakikada Sabri Sarýoðlu ve 90+1'de penaltýdan Josue kaydetti. Tuzlaspor'un golü 75. dakikada Ozan'dan geldi.

Bu sonucun ardýndan Galatasaray'ýn gruptaki puaný 5'e çýkarken, Tuzlaspor'un puaný 6'da kaldý.

Ýki ekip 18 Aralýk'ta grubun 4. maçý için karþý karþýya gelecek.

Karþýlaþmadaki ilk atak Galatasaray'da geldi. 3. dakikada Josue, pasýný Hamit Altýntop'a çýkardý. Hamit Altýntop, sað çaprazdan þutunu çekti ancak Tuzlaspor kalecisi Bekir Demircan gole izin vermedi.

YAN HAKEM SAKATLANDI VE OYUNA DEVAM EDEMEDÝ

Düþük tempoda oynanan mücadelenin 22. dakikasýnda sahalardan ender görülen olaylardan biri yaþandý. Tuzlaspor hücuma çýkarken, yan hakemlerden Arkýn Akgöl sakatlandý ve kendini yere býraktý. Yaklaþýk 5 dakika boyunca tedavisi yapýlan Arkýn Akgöl, daha sonra sedyeyle soyunma odasýna götürüldü. Arkýn Akgöl yerine 4. hakem Serkan Ergün geçti.

Ýlk yarýnýn sonlarý oynanýrken, Bruma ceza sahasý önünde topla buluþtu. Portekizli genç oyuncu topu kontrol ettikten sonra yerden sert bir þut çýkardý ancak top direkten geri döndü.

Mücadelenin ilk 45 dakikasý 0-0 sona erdi.

Ýkinci yarýnýn baþlarýnda Galatasaray gol için rakip alanda boþluk arasa da istediði fýrsatlarý bulmakta zorlandý.

65. dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink oyuna ilk müdahalesini gerçekleþtirdi. 65. dakikada ev sahibi ekipte Hamit Altýntop kenara gelirken, Wesley Sneijder oyuna dahil oldu. Hamit oyundan çýkarken bir kesim taraftarýn ýslýklý protestosuyla karþýlaþtý.

GALATASARAY ARADIÐI GOLÜ SABRÝ ÝLE BULDU

68. dakikada sað kanattan geliþen Galatasaray ataðýnda Bruma topla ilerledi. Bruma daha sonra pasýný Eren'e çýkardý. Eren topu aldýktan sonra sað kanattan gelen Sabri Sarýoðlu'na pasýný verdi. Sabri ceza sahasýna girdi ve ilk rakibini geçtikten sonra kaleci ile karþý karþýya sað ayaðýnýn dýþýyla yaptýðý vuruþta topu aðlara gönderdi. Galatasaray, Sabri'nin 68. dakikada attýðý golle 1-0 öne geçti.

SABRÝ'NÝN ZAYIF MÜDAHALESÝ VE BERABERLÝK GOLÜ

75. dakikada Tuzlaspor hücumunda Sadýk Galatasaray savunmasýnýn arkasýna sarktý. Sadýk ceza sahasýna kadar ilerledikten sonra pasýný takým arkadaþýna çýkarmak istedi. Sabri topa müdahale etti ancak Sabri'nin müdahalesi zayýf kaldý ve top Tuzlaspor formasý giyen Ozan'ýn önünde kaldý. Ozan boþ kaleye yaptýðý vuruþta skora dengeyi getirdi.

Galatasaray, 88. dakikada Bruma ve Eren ile ceza sahasýnda önemli bir fýrsat yakaladý. Bruma topu ceza sahasýna alýrken, top Eren'in önünde kaldý ancak Eren istediði gibi bir vuruþ yapamadý ve yere düþtü. Pozisyonun devamýnda top Eren'in eline çarpýnca hakem serbest vuruþ kararý verdi.

SEMÝH YERDE VE PENALTI! GALATASARAY'I ÖNE GEÇÝREN GOL

90. dakikada geliþen Galatasaray ataðýnda Semih Kaya rakibinin müdahalesiyle yerde kaldý ve hakem penaltý noktasýný gösterdi. Penaltý için topun baþýna Josue geçti. Josue topu ve kaleciyi farklý köþelere gönderirken, 90+1'de Galatasaray'ý 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede baþka gol olmadý ve Galatasaray, Tuzlaspor'u 2-1 maðlup etmeyi baþardý.