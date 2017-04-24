Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 100 milyon liralık kapışması!

Süper Lig'de son çıktığı maçta Başakşehir'e 4-0 mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bırakan Galatasaray'ın kaostan çıkması için derbiyi kazanmaktan başka çaresi kalmadı.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında alınacak bir yenilgide başta başkan Dursun Özbek olmak üzere sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Igor Tudor'un kulüpteki kaderi artık pamuk ipliğine bağlı olacak. Derbi galibiyeti halinde ise Hırvat hoca koltuğunu sağlama alacak, başkan Özbek ve yönetimin üzerindeki erken seçim baskısı azalacak. İşte Florya'dan Arena'ya Fenerbahçe derbisi aşkına alınan önlemler şunlar:

CAROLE FORMAYI ALIYOR

Başakşehir maçında kulübede olan Sneijder-Podolski ikilisini Tudor derbiye özel olarak hazırlıyor. Sakatlığını atlatan Carole'un de sol bekteki formasını Linnes'ten geri alması bekleniyor. F.Bahçe'nin korner ve orta şeklinde kullanılan serbest vuruşlardan bulduğu golleri dikkate alan Hırvat hoca, video analizlerle takıma rakiplerini ezberletiyor. Lens'e de kanatlarda ikili sıkıştırma provası yapılıyor.

ÖZBEK'TEN PRİM JESTİ

Cumartesi günü idmanı Florya'da izleyen başkan Dursun Özbek bu hafta tekrar tesislere moral ziyaretine gelecek ve Fenerbahçe derbisine özel olarak takıma verilecek primleri açıklayacak. Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününde yerini alacağı derbide sarı-kırmızılılar ezeli rakiplerine pankart ve müziklerle 4'üncü yıldız göndermesinde bulunacak.

KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Derbi öncesi Florya turlarını sıklaştıran Başkan Dursun Özbek, bir yandan futbolculara moral verirken bir yandan kara kara düşünüyor.

GALATASARAY İÇİN EN AZ ŞAMPİYONLUK KADAR BELİRLEYİCİ…

Bu sezon UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Avrupa kupalarına katılamayan Galatasaray, 2016/2017 sezonu da ilk iki sırada ligi bitiremez ise çok önemli bir gelirden iki sezon üst üste mahrum kalmış olacak.

Galatasaray, 2012/2013 sezonuyla birlikte peş peşe 4 sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en az grup maçları oynama şansı yakalamış ve bu 4 sezon içerisinde kasasına çok önemli bir gelir koymayı başarmıştı. UEFA'nın açıkladığı resmi rakamlara göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son 4 sezonda toplam 98 milyon euroluk gelir elde etmişti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'dan elde ettiği gelir...

SEZON GELİR

2012/2013 24 milyon 782 bin euro

2013/2014 21 milyon 72 bin euro

2014/2015 18 milyon 594 bin euro

2015/2016 33 milyon 941 bin euro

2016/2017 UEFA'dan men cezası

2017/2018 ?????

FENERBAHÇE DE PROTESTOLAR ARASINDA DEVLER LİGİ HEDEFİNDE

Son 2 sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda edip, yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe de, ikinci sıra için hedefini sürdürüyor. Ligde sancılı bir dönem yaşayan sarı-lacivertli ekip, ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in pozisyonunda ligi bitirmek istiyor. Böylece sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi gruplarında 2008/2009 sezonundan sonra ilk kez yer almış olacak. Fenerbahçe Aragones'in olduğu bu dönemden sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesine kalamadı.

Fenerbahçe, 2008/2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edemiyor. Sarı-lacivertli ekip bu hasreti bitirip, Galatasaray gibi önemli bir geliri de kasasına koymak istiyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İÇİN YARIŞACAK

Spor Toto Süper Lig'in geri kalan kısmında, şampiyonluk olmasa bile hem Galatasaray hem Fenerbahçe en azından ligi ikinci sırada bitirmek için kıyasıya bir mücadele verecek.

Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının gruplara kalması halinde; oynanan maçlardaki primler, tribün gelirleri, sponsorluk gelirleri gibi ek kalemler de eklendiğinde kasasına yaklaşık 25 - 26 milyon euro giriyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ligin geri kalanında bu geliri elde etmek için yarışacak.