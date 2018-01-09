Galatasaray Wilfried Bony ile temasa geçti

Galatasaray'da Fatih Terim, forvette Bafetimbi Gomis'in yanında oynatacağı ismi belirledi.

Sarı-kırmızılı takımı ligin ikinci yarısında 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürmek isteyen İmparator, Alanya forması giyen Vagner Love'ı listenin ilk sırasına yazsa da Antalya ekibinin tepkisi sonrası bu transferden vazgeçilmişti.

Alternatif arayışını sürdüren Cimbom, Gomis ile Swansea City'de çift forvet oynayan Fildişili yıldız Wilfried Bony ile temasa geçti. 'Baby Drogba' lakaplı futbolcunun olumlu yaklaşımı sonrası transfer için girişimler hızlandı.

İngiltere'de mutsuz olan Fildişili ile ilk temas olumlu geçti. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'ın çalıştırdığı İngiliz ekibinde kötü bir sezon geçiren Bony'nin, yakın arkadaşı ve Swansea günlerinde komşusu olan Gomis'le sık sık görüştüğü ortaya çıktı. Fransız yıldızın da Terim'e 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

6 ay birlikte oynayan ikilinin yolları Bony'nin 35 milyon Euro'ya Manchester City'e transferi sonrası ayrılmıştı. Kulübünde mutsuz olan golcüden olumlu dönüş alan Galatasaray, İngilizlere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletti.

Swansea'da çift forvet oynayan Gomis ve Bony, zaman zaman da birbirinin alternatifi olarak sahaya çıkıyordu.

(Açık Mert Korkusuz)