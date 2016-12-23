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Galatasaray'a sürpriz isim: Ahmet Çalık!

Stoper transferinde yerliye odaklanan Galatasaray’da Gençlerbirliği’nin genç ve başarılı ismi Ahmet Çalık gündeme geldi.

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UEFA’nın Finansal Fair Flay kriterleri yüzünden dikkatli olmak zorunda olan Galatasaray, dış piyasada fiyatların çok yüksek tutulmasından dolayı stratejisini değiştirmiş ve iç piyasaya yönelme kararı almıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin Gençlerbirliği’nin milli futbolcusu Ahmet Çalık’ı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu için kulübü ile görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi.
 
Kolay kolay sakatlanmayan bir yapıya sahip olmasının da bu transferde etkili olduğu bildirildi. Galatasaray’ın bu transfer için başkent ekibine 1.5-2 milyon euro arasında bir rakamı vermeyi kabul edebileceği belirtiliyor.
 
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