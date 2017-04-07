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Galatasaray'ın Olympiakos'tan Seba ile ilgilendiği iddia edildi

Yunan basını, Olympiakos'ta forma giyen 22 yaşındaki Freitas Couto Junior'un (Seba) Galatasaray'ın görevlendiği yetkililer tarafından izlenmeye başlandığını ileri sürdü.

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Igor Tudor'un listesini araştırmaya başmayan Sarı-Kırmızılılar, scout ekibinin belirlediği isimleri de inceliyor.

Galatasaray'daki yoğun transfer harekatı menajerlerin de iştahını açmış durumda! Her yeni gün Sarı-Kırmızılı ekiple ilgili yeni transfer iddialara ortaya atılırken, dış basında da Cim Bom'la ismi anılmaya başlanan birçok futbolcu var. Bu isimlerden birisi de Yunanistan'ın köklü ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sebastiao de Freitas Couto Junior.. Bilinen ismiyle Seba...

Yunan basını, Olympiakos'ta forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın görevlendiği yetkililer tarafından izlenmeye başlandığını ileri sürdü. Seba'nın, Olympiakos'un Kerkyra maçında gözlem altına alınacağı iddiası vardı. Ancak Galatasaray cephesi gündeme gelen iddiaları net bir dille yalanladı. Transferde yetkili isimlerden biri olan futbol direktörü Cenk Ergün, Brezilyalı futbolcu ile ilgili iddiaları yalanladı.

Bertone iddiası da vardı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İsviçre basını da Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili iddialarda bulunmuştu. Young Boys'ta forma giyen orta saha oyuncusu Leonardo Bertone'nın Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından izlendiği ileri sürülmüştü. (Fanatik)

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