Galatasaray yöneticileri Mircea Lucescu'ya ateş püskürdü: Serdar Aziz'in hiçbir sakatlığı yoktu

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Finlandiya maçı öncesindeki sözlerine Galatasaray Kulübü’nden sert bir yanıt geldi. Milli Takım’daki sarı kırmızılı futbolcular Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci’yle ilgili iddialar ortaya atan Rumen hocaya Galatasaray yöneticileri karşılık verdi. “Serdar’ın arka adalesinde çekme yok. Görev verilse, 2 maçta da oynardı.” Lucescu bizimle irtibatta olsa Tolga’nın durumunu bilirdi. Ukrayna maçı sonrası Tolga dursa dahi oynayamazdı. 1 ay dinlenmeli.

TOLGA CİĞERCİ CEVABI...

“KARARLARI KULÜBÜMÜZÜN SAĞLIK HEYETİ VERİR”

Türkiye A Milli Takım Hocası Mircea Lucescu, Finlandiya karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında Galatasaray’ı da Tolga’nın oynamaması ile ilgili hedef almıştı.

Galatasaray Kulübü yöneticileri bu konuya açıklık getirip, “Tolga konusunda öncelikle kararı Galatasaray Sağlık Kurulu verir. 1 ay önce de Wolfahrt’ın da bağlı olduğu klinikte tetkiklere tabi tutuldu. Tudor, sağlık kurulu ve Tolga Ciğerci, Bursaspor maçı sonrasında durması kararını aldı” ifadelerini kullandı.

Wolfahrt’ın da bu durumdan bilgisi olduğu, teknik direktör Mircea Lucescu, Galatasaray Kulübü ile irtibat halinde olsaydı, bu durumdan net şekilde bilgisi olacağı paylaşıldı.

GALATASARAY’DAN FLAŞ İDDİA...

“TOLGA’YA, ‘KULÜBÜNDE OYNAMA’ MESAJI ATTI”

Sarı kırmızılı idareciler, “Tolga’nın dinlendirilmesi için 1 aylık bir süreç vardı. Yani durduğu zaman 1 ay forma giymemesi gerekiyordu. Yani Tolga, Ukrayna maçından sonra dursa dahi milli takımda oynayamazdı” diye konuştu.

Burada bir başka flaş gelişmeye de Hürriyet ulaştı. Geçen milli takım arasında Lucescu’nun, Tolga Ciğerci’ye, “Kendi takımında oynama, milli takımında oyna” yazdığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı yöneticiler bu konuya ilişkin olarak, “Lucescu’nun hem milli takım doktorlarından hem de bizden bilgi alması gerekirdi. Tolga Ciğerci ve tüm oyuncularımızla ilgili kararları biz veririz” dedi.

SERDAR AZİZ CEVABI...

“LUCESCU, OYNATMADIĞI İÇİN BAHANE ÜRETİYOR!”

Cim bom , Rumen teknik adamın Serdar Aziz’le ilgili sakatlık iddialarına da sert şekilde karşılık verdi.

Milli takım kampında olan Serdar ile de görüşen G.Saray idarecileri, “Oyuncularımızla hep iletişimdeyiz. Hiçbir sakatlığı yok. Görev verilse 2 maçta da oynardı. Lucescu oynatmadığı için bahane üretiyor” açıklamasında bulundu.

Sarı kırmızılılar, Lucescu’yu Serdar konusunda eleştirerek, “Serdar, Süper Lig’in en formda stoperi...

A Milli Takım’da burnu kırıldı ve fedakarlık yaparak bu şekilde oynadı. Serdar ne G.Saray ne de milli formadan kaçmaz. Lucescu, İzlanda maçında Türkiye’nin en formda stoperi yerine Mehmet Topal’ı oynattı. Önce bunun cevabını versin” dedi.

Hürriyet